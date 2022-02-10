Hitachi Astemo, Bursa'da fren üretiyor

BURSA (DÜNYA)

Küresel otomotiv pazarında iddialı büyüme ve çevre hedeflerine sahip, büyük ve yeni bir teknoloji şirketi olan Hitachi Astemo, Bursa fabrikası ile Türkiye'de fren üretimine başladı. Daha önce Chassis Brakes International adı altında uzun yıllardır hizmet veren fabrika, 2021 yılı itibarıyla otomotiv sektöründeki faaliyetlerini Hitachi Astemo Türkiye Otomotiv A.Ş. olarak sürdürüyor.

Hitachi Automotive Systems'in üç eski Honda iştiraki olan Nissin Kogyo, Keihin ve Showa ile birleşmesinden sonra 1 Ocak 2021'de kurulan Hitachi Astemo, Honda'nın yüzde 33,4'ü elinde bulundurduğu yeni otomobil tedarikçisinin yüzde 66,6'lık hissesine sahip bulunuyor. Astemo, şirketin güç aktarma mekanizmaları, şasi sistemleri ve gelişmiş sürücü yardımındaki teknolojiler ve çözümler aracılığıyla mobilitenin geleceğini tanımlama planlarıyla tamamen uyumlu bir isim olan Mobilite için Gelişmiş Sürdürülebilir Teknolojiler (Advanced Sustainable Technologies for Mobility) anlamına geliyor.

Türkiye Fabrikasının Genel Müdürlüğünü Murat Bayram’ın yürüttüğü firmada, 20 bin metrekarede 12 bin metrekarelik kapalı alanda 300 kişi istihdam ediliyor.