Hitachi Astemo Türkiye, kız öğrencilere ‘nitelikli eğitim’ için el uzattı

ZEHRA ORUÇ GÜLTAŞ

BURSA- 'Etkin Eğitim Eşit Gelecek' projesinin ilk adımı olarak Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile protokol imzalayan Hitachi Astemo Türkiye, her yıl 20 kız öğrenciye nitelikli eğitim ve fabrikada yerinde eğitim görmesi için imkan sağlayacak. Dört yıl sürmesi planlanan proje ile toplamda 80 kız öğrenciye ulaşılması planlanıyor.

27 ülkede yaklaşık 140 tesiste 90 bin kişiyi istihdam eden global bir otomotiv teknoloji şirketi olan Hitachi Astemo'nun Türkiye Fabrikası'nın 'Etkin Eğitim Eşit Gelecek' projesinin tanıtım toplantısı Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Protokol imza töreninde proje hakkında bilgi veren Hitachi Astemo Türkiye İnsan Kaynakları ve İletişim Müdürü Elif Akça, “Kazan-Kazan ilkesi çerçevesinde toplum faydası için planladığımız sosyal sorumluluk projelerimizi kurgularken şirket olarak imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çalışmalar yapmaya önem gösteriyoruz. Bu yıl 3 büyük sosyal sorumluluk projemizden biri olan ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 4. Maddesi olan nitelikli eğitim ve 5. Maddesi olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusu üzerine yoğunlaşmak ve kız çocuklarının nitelikli eğitim imkanlarına ulaşması hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere ekip arkadaşlarımızla birlikte 'Etkin Eğitim Eşit Gelecek' projemizi anlatmak üzere buradayız” dedi. 'Bugünün gençleri yarının güçlü kadınları bu eğitim programıyla yetiştirilir sloganıyla yola çıktıkları bu projede umutlarının Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle kesiştiği için mutlu olduğunu ifade eden Akça, Projemize Eylül ayında başlamayı hedefliyoruz. Projemizin amacı Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde yeni kayıt yaptıran kız öğrencilere mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak, sektörde kolayca iş bulabilecek şekilde iş hayatına kazandırmak” şeklinde bilgi verdi.

“Nitelikli kadın çalışan bulmakta zorlanıyoruz”

Otomotiv endüstrisinin sahada nitelikli kadın çalışan bulmakta zorluk yaşadığını ifade eden Hitachi Astemo firmasının İnsan Kaynakları ve İletişim Müdürü Elif Akça, sözlerini şöyle sürdürdü “Biz de tehlikeli ve ağır işler sınıfında olduğumuz için sahada çalışan kadın bulmakta zorlanıyoruz. Kızlarım daha çok moda tasarım gibi soft alanları tercih ettiğini görüyoruz. Otomotiv şehri olan Bursa'da neden kadın çalışan yok Bunun cevabını arıyoruz. Otomotivde özellikle sahada nitelikli kadın çalışan konusunda katkıda bulunmak istedik.”

“Öğrencilerimize burs desteği de istiyoruz”

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da, “Öğrencilerimiz çeşitli firmalarda iş birliği protokolleri çerçevesinde stajlarını yapıyor. Bu proje sayesinde de 20'ye yakın kız öğrencimiz 4 yıl boyunca eğitim alıp aile ekonomisine katkı sağlayıp kendi ayakları üzerinde duracaklar. Hitachi Astemo Türkiye firmamızın kız öğrencilerimize burs imkanı da sunmasını ve firmanın bu projesinin diğer sanayi kuruluşlarına da örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Hitachi Astemo Türkiye İnsan Kaynakları ve İletişim Müdürü Elif Akça, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, işbirliği protokolüne imza koydu.