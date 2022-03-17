Hitachi Astemo Türkiye’den çevreye destek

DÜNYA (BURSA) - 27 ülkede yaklaşık 140 tesiste 90 bin kişiyi istihdam eden global bir otomotiv teknoloji şirketi olan Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikası, sürdürülebilir gelecek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Firma, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile iş birliği yaptı ve Çevre Mühendisliği Bölümü ‘Sürdürülebilir Kampüs Yağmur Suyu Hasadı Projesi’ne destekte bulundu. Projenin protokol töreni Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirildi. Çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, “Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası olarak grubumuzun 2030 yılına sıfır karbon emisyonu ile girme hedefine uymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede adımlar atıyor ve projeler üretiyoruz. Hep birlikte el ele vererek, sürdürülebilir çevre hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi ile yapılacak olan iş birliği çalışmalarına her zaman varız. Daha yaşanabilir bir gelecek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yağmursuyu hasadına ilişkin ilk çalışma, BUÜ Sürdürülebilir Kampüs Projesi kapsamında, Hitachi Astemo Türkiye Fabrikasının destekleriyle, Çevre Mühendisliği bölüm binasında hayata geçirildi. Proje ile bölümün temizliği ve bahçe sulamasında ihtiyaç duyulan su miktarını karşılayacak bir yapı oluşturuldu.