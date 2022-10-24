Hitachi Astemo Türkiye’den eğitime anlamlı destek

BURSA (DÜNYA) - Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası, topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. Firma, iki ayrı okulla iş birliği yaparak eğitime destek oluyor. Hitachi Astemo Türkiye, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde ‘Etkin Eğitim, Eşit Gelecek’ projesini hayata geçirirken, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliği ile de otizmli çocuklara destek oluyor. Kız çocuklarının mesleki eğitime yönlendirilmesi, iş yaşamı ve sosyal hayatta daha da güçlenmesi amacıyla hayata geçirdiği ‘Mesleğim Geleceğim’ projesinin devamı niteliğindeki ‘Etkin Eğitim Eşit Gelecek’ projesine imza atan Hitachi Astemo Türkiye, proje ile kız öğrencilere mesleki gelişim sağlanmasını hedefliyor. ‘Bugünün Gençleri, Yarının Güçlü Kadınları Bu Eğitim Programı ile Yetişecek’ sloganı ile yola çıkılan iş birliğinde Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kız öğrencilere mesleki gelişim sağlamak amacıyla ‘Hitachi Astemo Türkiye Makine Bölümü Kız Çocukları Sınıfı’ oluşturuldu. Ayrıca lisede eğitim gören 10 kız öğrenci Hitachi Astemo Türkiye fabrikasında eğitimlerine başladı.

Plaket ve hediyeler otizmli çocuklardan

Firma bir diğer projesini de Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliği ile hayata geçirdi. Okul ile anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına başlayan Hitachi Astemo Türkiye’nin, müşteri ziyaretleri gibi konularda kullandığı şirket plaket ve hediyeleri otizmli çocukların ellerinden çıkıyor. Seramik, ahşap, resim gibi atölyelerde çalışan özel çocukların yaptığı el emeği eserler Hitachi Astemo Türkiye’nin kurumsal hediyelerine dönüşüyor. Firma bu iş birliği ile zihinsel engelli bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak, meslek alanlarında istihdam edilmesini kolaylaştırıp topluma kazandırmayı hedefliyor.