Hitachi, verimlilik için Bursa fabrikasını model alacak

Hitachi, verimlilikte Bursa fabrikasını model alacak Otomotiv sistemlerinin yanı sıra; endüstri, kimya, inşaat, enerji, metal, yüksek teknoloji, akıllı yaşam teknolojileri, mobility gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren Hitachi’nin küresel ölçekte 80 milyar Euro’luk iş hacmi bulunuyor. Hitachi; fren, amortisör, şaft sistemleri ve direksiyon sistemleri alanında Hitachi Automotive Systems Group olarak Türkiye’de Bursa fabrikasnın yanı sıra Japonya, Amerika, Avrupa ve Filipinler-Hindistan bölgesindeki fabrikaları ile faaliyet gösteriyor. Hitachi Automotive Systems Group’un fren sistemleri üretiminin gerçekleştirildiği Bursa fabrikasında yürüttüğü Genel Müdürlük görevinin ardından, kısa süre önce Avrupa Operasyon Direktörlüğü’ne atanan Ahmet Yağcı, yeni görevi itibari ile grubun Avrupa’daki beş fabrikasının tüm operasyonlarını ve yaklaşık 800 milyon Euro olacağını ifade ederek, Bursa’nın fren üretimi faaliyetlerinde özellikle verimlilik anlamında Avrupa’daki diğer fabrikalardan bir adım önde olduğunu söyledi. Yatırım stratejilerini bu kapsamda planladıklarını ve yeni proje yatırımlarının yanı sıra kapasite, iyileştirme ve yenileme yatırımları gerçekleştireceklerinin bilgisini veren Ahmet Yağcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de ikinci fabrikanın kurulmasını hayal ediyordum, yeni görevim itibari ile bunun fizibilite çalışmalarını yapıp bu hayalimin gerçekleşmesi için çalışacağım. Çünkü Bursa fabrikasının başarısı ortada. Sürekli büyüyen bir tesis. 5 yıl önce bu fabrikanın cirosu 35 milyon Euro iken 2019’u 137 milyon Euro ciro ile kapattık. Beş yılda dört kat büyüdük. Bu büyüme ile fabrika tam kapasiteye ulaştı. Dolayısı ile diğer ülkelerin ötesinde Bursa’ya yeni bir yatırım şart. Audi projesinin Bursa lokasyonuna verilmesi, yatırımlar konusundaki ilk adım. Bursa’yı daha fazla kullanacağız.”

“Audi’ye fren üretmeye başladık”

Küresel ölçekte 4 arabadan birinin frenini Hitachi Automotive Systems Group’un ürettiğini söyleyen Yağcı, bu yıl Audi’ye de fren üretmeye başladıklarını aktardı. Yağcı, “Audi’nin 2023 yılında seri üretimine başlayacağı A4, A5, A6, Q5, Q7 araçlarının frenleri Bursa fabrikamızda üretilecek. Otomotiv grubunda fren alanında 25 fabrika ile faaliyet gösteriyoruz. Grup, global pazardan yüzde 25’lik pay alıyor” dedi.

Liverpool Üniversitesi'nde MBA yaptı

1 Ekim 2020 tarihi Hitachi Automotive Systems Group Avrupa Operasyon Direktörlüğü görevine başlayan Ahmet Yağcı, 19 Aralık 1971 Bursa doğumlu. Yağcı, 1989 yılında Bursa Erkek Lisesi’nden, 1994 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ve İngiltere Liverpool Üniversitesi MBA bölümlerinden mezun oldu. Siemens, Yazaki, Johnson Controls Oto Donanım firmalarında üst düzey yöneticilik yapan Yağcı, daha sonra Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürlüğü’ne atandı. Firmanın Hitachi Automotive Systems Group tarafından satın alınmasıyla, şirketin Bursa fabrikasında Genel Müdür olarak görevini sürdürdü.