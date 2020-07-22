Hitay Holding, Fujitsu’nun şirketini alıyor

22 Temmuz 2020

KERİM ÜLKER

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Fujitsu’nun Türkiye’deki şirketini Hitay Holding alıyor. Hitay Holding’e ait Teknoser Bilgisayar, Japon devine ait Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi’ni devralacak ve firmanın tek kontrolünü üstlenecek. Taraflar, devir işlemleri için Rekabet Kurumu’na başvurdu Başvuruda, “Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi’nin tek kontrolünün Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından devralınması.” denildi.

Bankalarla çalışıyor

1988 yılında kurulan Teknoser, Türkiye’nin değişik bölgelerinde 76 noktada hizmet veriyor. 800’den fazla çalışanı olan Teknoser, Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında önde gelen sistem entegrasyon ve saha hizmetleri firmalarından biri olarak biliniyor. Türkiye'nin en büyük bankalarına POS terminalleri saha kuruluş, eğitim, arıza-bakım ve onarım hizmetleri veren Türk şirketinin, 750 bin adedin üzerinde marka bağımsız POS terminali ve 1.2 milyonu aşkın POS uygulaması bulunuyor.