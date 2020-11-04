Hitay Holding, Fujitsu’nun Türkiye’deki şirketini satın aldı

04 Kasım 2020

Fujitsu'nun Türkiye'deki iştiraki Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi, Hitay Holding tarafından satın alındı. Operasyonel performansı ve büyümeyi arttırmak adına tamamen kanal odaklı bir model benimseyen Fujitsu, Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülkede operasyonel modelini değiştirdiğini açıkladı.

Satın alma şartlarına göre Teknoser, Fujitsu Technology Solutions’ın yerel servis sağlayıcısı ve Türkiye pazarındaki tek Tier 1 kanal ortağı olacak. Bu süreçte müşterilerin Fujitsu Müşteri Yönetim Araçları’na, sunucularına ve depolama ürünlerine, Teknoser üzerinden yönetilecek destek servislerine kesintisiz erişimi sağlanacak. Her iki tarafın da satış fiyatını gizli tutma konusunda mutabık kaldığı satın alma süreci tamamlanmıştır.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Satın alma ile ilgili açıklamalarda bulunan Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Fujitsu Technology ile imzalanan satın alma anlaşmasının, Rekabet Kurulu tarafından onaylandığını söyledi.

Grup şirketlerimizden Teknoser’in halihazırda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne yön veren uluslararası üretici ve çözüm sağlayıcı firmalar ile iş ortaklıklarının bulunduğunu belirten Hitay, "Dünyanın önde gelen Japon bilgi ve iletişim teknoloji şirketi Fujitsu ile gerçekleştirdiğimiz satın alma, Teknoser’in teknolojik yetkinlikleri ve uluslararası kalitesine verilen global onay niteliğindedir.Uzun yıllara dayanan deneyimi, teknoloji alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığıyla müşterilerinin bütçe, zaman ve insan kaynaklarını en etkin şekilde yönetmelerine yardımcı olan Teknoser, Fujitsu’ya ait şirketi satın almasıyla birlikte sektördeki gücünü pekiştirerek, yoluna devam edecektir. Global bir teknoloji şirketine yaptığımız bu yatırım aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline duyduğumuz güvenin göstergesidir. Bu yatırımımız nedeniyle mutluluk duyuyor, ülkemize yaptığımız yatırımların devam edeceğini belirtmek istiyorum.” dedi.

Fujitsu Avrupa Başkan Yardımcısı ve Ürün Satış Yöneticisi Christian Leutner ise, satışla ilgili şunları söyledi: “Canalys liderlik matriksinde arka arkaya üç sene şampiyon olarak seçilmemiz, ortaklarımıza ve kanal odaklı yapımıza bağlı modelimizin ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’deki servis müşterilerimiz hızlı ve etkin bir geçiş süreci yaşayacaklarından ve bu süreçte yüksek kalitede destek alacakları gibi aynı zamanda Fujitsu portfolyosunda bildikleri ve güvendikleri ürün ve çözümlerine de Hitay ve Teknoser aracılığıyla erişebileceklerinden emin olabilirler. Bu vesileyle Türkiye’deki ortakları Fujitsu’nun seçtiğini ve kendilerinin müşterileri için ihtiyaç duydukları ürünlere distribütörleri üzerinden ulaşabileceklerini ve Teknoser ekibinden alışık oldukları seviyede ürün servisi ve destek alacaklarını da belirtmek isterim.”

"Dünya standartlarında servis hizmetleri sunacağız"

Teknoser’in Türkiye geneline yayılmış 76 ofisle, 81 ilde hizmet veren sistem entegratörü ve saha hizmetleri firması olduğunu ifade eden Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan, “İmzaladığımız bu iş birliği anlaşması hem Teknoser hem de Fujitsu açısından stratejik bir öneme sahip. Türkiye’nin her noktasına hizmet verebilen bir entegratör ve saha hizmetleri firması olarak, Fujitsu’nun ürün ve çözümlerini daha geniş bir kitleye ulaştıracak ve Fujitsu müşterilerine dünya standartlarında servis hizmetleri sunacağız. Bu satın alma, Fujitsu’nun Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmesine ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmesine olanak tanıyacak. Teknoser olarak müşterilerimize daha fazla ürün seçeneği sunabilme fırsatı elde edeceğiz.” şeklinde konuştu.