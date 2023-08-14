Hitit, 2. çeyrekte satış gelirlerini %59 artırdı

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladığı bilançoya göre, 2023 yılının ilk yarısında satış gelirlerini yüzde 59 artıran şirketin, SaaS gelirlerinin temelini oluşturan hizmet verdiği yolcu sayısı da yüzde 59 arttı.

“Katma değeri yüksek ihracat yapıyoruz”

2023'ün ilk yarısında üç yeni partner kazanan şirketin FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) tutarı bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artarak 5,1 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit'in Mali İşler ve Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ Özmutlu, 2023 ikinci çeyrek sonu itibarıyla Hitit'in nakit ve nakit benzerleri toplamının 16,6 milyon dolar olduğuna işaret etti. Aynı dönem için banka kredileri ve finansal kiralama yükümlülükleri hariç nakit tutarın 16,1 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Özmutlu, Hitit'in kuvvetli sermaye ve finansal yapısı ile borçsuz bir şirket olarak büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Özmutlu, şunları kaydetti: "Gelirlerimizin yüzde 78'i döviz, yüzde 22'si TL bazında, yurt dışı/ yurt içi porsiyonu ise sırasıyla yüzde 71 ve yüzde 29 olarak gerçekleşti. Bu da kuvvetli ihracatçı yapımızın bir göstergesidir. İthal girdi oranımızın düşük olması sebebiyle katma değeri yüksek ihracat yaptığımızı belirtmek isterim.”