Hitit Bilgisayar'dan halka arz açıklaması

Havacılık teknoloji şirketlerinden Hitit Bilgisayar Hizmetleri (Hitit) AŞ'den yapılan açıklamaya göre, havacılık ve seyahat teknolojileri alanlarında dünyada ve Türkiye’de öne çıkan teknoloji ihracatçısı şirketin halka arzına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Paylarının yüzde 27,6’sının halka arzı için 23-24-25 Şubat'ta ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde talep toplayacak şirketin halka arz fiyat aralığı 11,50-12,50 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek payların yüzde 78'i sermaye artışı, yüzde 22’si ise ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Ağırlıklı sermaye artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal ve yüzde 25’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405-440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planlanırken, Şirket ve ortaklar da 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü verdi.

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 84’ü yabancı para cinsinden

1994 yılında havayolu şirketlerine yazılım ve teknolojik çözümler geliştirmek için Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından kurulan Hitit, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoparkı’ndaki merkezinde 300 mühendisle 5 kıtadaki 38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji hizmeti veriyor.

Hitit’in yazılımları, ayrıca 290 havalimanında ve 4 bine yakın seyahat acentesinde de kullanılıyor. Global çapta hizmet veren ve gelirlerinin yaklaşık yüzde 84’ü yabancı para cinsinden olan şirketin finansallarının fonksiyonel para birimi de yine ABD Doları üzerinden tutuluyor. Hitit, son üç yıldır Türkiye’nin en büyük turizm yazılım ihracatçısı seçiliyor.