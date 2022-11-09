Hitit, üçüncü çeyreğinde cirosunu yüzde 28 artırdı

Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ, 2022 yılının üçüncü çeyreğini 13 milyon dolar satış geliri ve yüzde 40 FAVÖK marjı ile kapattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hitit, uluslararası arenadaki büyümesini istikrarlı şekilde sürdürüyor.

2022'nin üçüncü çeyreğinde son 5 yılın en iyi satış performansını sergileyen Hitit, salgın öncesi rakamlarını da geride bırakmış oldu.

Şirket, 2022 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artırarak 13 milyon dolara ulaştırdı. Hizmet olarak Yazılım (SaaS) gelirlerinin temeli olan faturalanan yolcu sayıları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. Bu artışta; yeni kazanılan partnerlerin yanı sıra mevcut partnerlerin iş hacimlerindeki artış da etkili oldu. Buna paralel olarak şirketin FAVÖK marjı da yüzde 40’a ulaşarak salgın öncesi dönem olan 2019'un üçüncü çeyrek oranının yüzde 2 üzerinde gerçekleşti.

"Toplam gelirlerin yüzde 85'i döviz, yüzde 15'i TL bazında gerçekleşti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit Bilgisayar Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, özellikle yurt dışında büyüme stratejisi sonucunda toplam gelirlerin yüzde 85'inin döviz, yüzde 15'inin TL bazında gerçekleştiğini bildirdi.

Hitit olarak teknolojilerini dünyanın dört bir yanına götürmeye devam ettikleri bir çeyreği geride bıraktıklarını belirten Karaağaç, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde hava yollarının ve diğer seyahat firmalarının teknolojilerini güçlendirmek istemeleri, havacılık ve seyahat sektöründeki regülasyonlara ve yeniliklere hızlı adapte olabilmek amacıyla dijital dönüşümü ajandalarının ilk sırasına koymaları, Hitit’in bu zorlu dönemde bile satışlarını arttırmasını sağladı. Yazılım çözümlerimizin yüksek teknolojik kapasitesi ve maliyet avantajlarımızla sektörün parlayan yıldızı haline geldik. Havacılık ile ilgili en önemli ulusal ve uluslararası organizasyonları yakından takip edip Hitit'i tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz.

Hedeflerimiz çok büyük. Sahip olduğumuz kalifiye insan gücümüz, güçlü finansal pozisyonumuz ve yatırımcılarımızdan aldığımız güçle hedeflerimize doğru hızla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde de büyüme stratejimiz doğrultusunda sürdürdüğümüz ürün ve hizmet üretimi ile satış ve pazarlama faaliyetlerimizin yanı sıra hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2022 üçüncü çeyreğinde seneyi bitirmeden bir önceki yılın yeni kazanılan partner sayısı rekorunu kırmış olduk."

"Başarının sırrı, sektör ortalamasının üzerinde kıdem süresine sahip çalışanlar"

Nevra Onursal Karaağaç, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Hitit'in çalışan sayısının 353'e ulaştığını, yakaladıkları başarılı çizgideki en büyük payın, uzun süreli ve kıdemli bilişim çalışma arkadaşları olduğunu aktardı.

2021 yılı LinkedIn verilerine göre, bilişim çalışanlarında ortalama kıdem süresinin 2,7 yıl iken, bu rakamın Hitit çalışanlarında 4,7 yıl olarak tespit edildiğini bildiren Karağaaç, "Sektör ortalamasının üzerinde çalışan kıdemi ve aidiyeti, yüksek çalışan memnuniyeti, deneyimli orta ve üst düzey yönetici kadrosu sayesinde faaliyet alanımızda zor kazanılan uzmanlıklar ve kurumsal hafızanın korunmasını sağlıyoruz. Bu da sürdürülebilir başarıyı getiriyor. Ayrıca, yüzde 35 kadın çalışan oranımız ile de tüm sektörlerin üzerinde performans göstermekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedeflediğimiz yatırımlarımızı yapıyoruz"

Hitit Bilgisayar Mali İşler ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Özmutlu da Hitit'in, üçüncü çeyrek sonunda yurt dışından elde ettiği gelirlerin toplam cirodaki payını yüzde 68'e çıkardığın, toplam gelirlerin ise yüzde 85'inin döviz cinsinden olduğunu belirtti.

Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla halka arz fonlarıyla birlikte nakit ve nakit benzerleri toplamının 22,6 milyon dolara ulaştığını aktaran Özmutlu şunları kaydetti

"Teknokent mevzuatı çerçevesinde yürütülen projelere bağlı olarak üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 4,4 milyon dolarlık AR-GE yatırımı ile 1,3 milyon dolarlık lisans, donanım ve demirbaş yatırımı gerçekleştirdik. Yapay zeka ile makine öğrenmesi konusunda faaliyet gösteren TAZI Bilişim Teknolojileri ile imzalanan anlaşmanın ardından TAZI Yapay Zeka Platformumuz kuruldu. Bu projede; daha iyi müşteri deneyimi, operasyonel mükemmellik ve gelir artırıcı faaliyetler olarak 3 alan belirlendi. Hava durumu ile gecikme tahminlemesi, dinamik fiyatlama ve kişiselleştirme alanında çalışmalara başlandı. TAZI'nın kullanımı kolay ve hızlı aksiyon alınmasını sağlayan platformu ile teknolojik kapasitesi artacak olan Crane çözümleri, Hitit'in partner hava yollarının operasyonel maliyetlerini azaltırken, gelirlerini de artıracak. Bununla birlikte dünyanın önde gelen bulut altyapı sağlayıcıları ile iş birliklerinin arttırılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor."