Hitit ve IBM, havayolunda iş sürekliliği için işbirliklerini güçlendiriyor

10 Aralık 2019

Hitit, olağanüstü durum kurtarma ve dayanıklılık için IBM Public Cloud altyapısını şirket içi veri merkezine birincil yedek olarak hizmet vermek üzere adapte edecek. Bu hibrit bulut stratejisi, 19 ülkede 27 havayolu, seyahat acentesi ve yer hizmetleri şirketlerinden oluşan Hitit’in geniş müşteri listesine, kritik uygulamaların ve kesintisiz hizmetlerin sürekli kullanılabilirliğini sağlamayı kapsıyor.

Türkiye'deki ilk havacılık teknolojisi şirketi olan Hitit, Asya, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’dan çeşitli havayolu şirketlerine yeni nesil teknolojiler sunuyor ve yolcu hizmetleri sistemlerinden, operasyon planlamasına, muhasebeye, seyahat ticaretine ve kargo çözümlerine kadar birçok alanda bilişim hizmetleri sunuyor.

Hitit’in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, “Hitit ve IBM arasındaki işbirliği havacılık piyasasında standartları geliştirme bakımından önemli bir adım. Teknoloji ortağı olduğumuz havayolu ve seyahat şirketi müşterilerimiz, IBM Public Cloud'un sağladığı olağanüstü durum kurtarma planıyla destekleniyor, bu sayede hava ulaşımının operasyon kalitesi yükseliyor” dedi.

IBM Türkiye Bulut ve Kognitif Ülke Lideri Arzu Sözen ise, Hitit'in olağanüstü durum kurtarmaya yönelik yaptığı yatırımın, iş sürekliliğinin sağlanması bakımından tüm havacılık sektörü için önemli olduğunu ifade etti. Sözen, “IBM Public Cloud’dan erişilebilen bu çözümün sağladığı dayanıklılık ve güvenilirlik sayesinde Hitit'in sektördeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz” diye konuştu.