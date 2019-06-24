“Hız, yüksek kapasite ve teknolojiyle mümkün”

24 Haziran 2019

Denim kumaşların moda endüstrisinin vazgeçilmez ürünü haline geldiğini ileten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye denim kumaş üreticileri ve hazır giyim firmalarının kendi markalarını oluşturduklarını, koleksiyonlarını müşterilerine sunma yönünde gelişme sağladıklarını ve global modaya yön verecek gücü elde ettiklerini söyledi. Yeni dönemde hem kumaş sektörünün hem de diğer tekstil sektörlerinin tasarıma, teknolojiye ve Ar-Ge yatırımlarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Öksüz, tüm firmaların bu bilinç ile üretim ve yatırımlarına devam etmesi halinde Türkiye’nin globalde en büyük oyuncu olmasının çok zaman almayacağını ifade etti.

Denim kumaş sektörünün, hammadde niteliğinde bir ürün grubunu temsil ettiğini bildiren Ahmet Öksüz, iç piyasada kullanıldığı gibi, üretilen ürünün yurtdışındaki müşterinin talebi ile iç piyasadaki konfeksiyon firmalarına teslimatının da yapıldığını aktardı.

Bu nedenle üretilen kumaşlar yurtdışı siparişi iken iç piyasa satışı olarak işlem görebildiğini dile getiren Öksüz, “İhracat rakamlarına ve üretim rakamlarına bakıldığında, 2018 yılı itibarıyla üretilen denim kumaşların yaklaşık yüzde 15’inin ihracatının gerçekleştiği görülüyor. Fakat bu oran yurtdışı siparişlerinin iç piyasaya teslimatından kaynaklı olduğu için düşük görünüyor” diye konuştu.

2018 yılında 338 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörünün 2018 yılında 10.5 milyar dolar değerinde ihracat yaptığı bilgisini veren Ahmet Öksüz, ülke olarak Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığı 2018 yılında olduğu gibi ihracat artışının bu yıl da artarak devam etmesini beklediklerini anlattı.

Bu yılın ilk beş ayında sektörün ihracatının 4.3 milyar dolar değerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Öksüz, sektörde faaliyet gösteren 11 bin 200 ihracatçının dış ticaret fazlası veren güçlü yönüyle Afrika, Amerika, Asya kıtalarına ve Türk Cumhuriyetleri'ne ihracat yaptığını iletti.

Tekstil ve hammaddeleri sektörü denim kumaş ihracatına bakıldığında, Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörünün yüzde 4’ünü oluşturduğunu açıklayan Öksüz, şöyle devam etti: “2017 yılında 369 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, 2018 yılında yüzde 8’lik düşüş ile 338 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yüzde 17’lik düşüş ile yaklaşık 129 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu dönemde ihracat düşüş trendi gösterirken, yılın ilerleyen aylarında artışa geçmesini bekliyoruz.”

Öte yandan denim kumaş sektörünün, her geçen gün pazar çeşitliliğini artıran bir sektör olduğuna değinen Ahmet Öksüz, 2017 yılında 74 ülkeye ihracat yapılırken, 2018 yılında 81 ülkeye ve bu yılın ilk beş ayında 88 ülkeye denim ihracatı yapıldığını vurguladı.

Türkiye denim kumaş sektörünün, global ihracat sıralamasında ilk beşte yer aldığını dile getiren Öksüz, “Sektör, AB’nin en büyük tedarikçisi, ABD’nin ise dördüncü büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor. Global pazardaki yerine bakıldığında katma değerli ürün, tasarım, teknoloji, know-how ve yüksek kapasiteli üretim gücü ile globalde en büyük oyunculardan olduğu görülüyor” şeklinde konuştu.

Tunus, ihracatta yüzde 16 pay ile ilk sırada yer alıyor

Denim kumaşlarda en önemli ihracat pazarları arasında birinci sırada Tunus’un yer aldığını dile getiren Ahmet Öksüz, söz konusu ülkeye 2018 yılında yapılan ihracatın yüzde 16’lık pay ile 55 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Tunus’u sırasıyla yüzde 14’lük pay ile Mısır, yüzde 10 ile İtalya, yüzde 8 ile Fas ve yüzde 7.2 ile Bangladeş’in takip ettiğini aktaran Öksüz, üretimdeki işçilik, hammadde ve enerji maliyetleri nedeniyle global pazardaki birçok firmanın üretimlerini ve yatırımlarını bu ülkelere kaydırdığından dolayı, global markaların merkezinde AB ve ABD yer almasına rağmen, ihracatın bahse konu olan Afrika ve Uzakdoğu Asya ülkelerine yapıldığını dile getirdi.

Türkiye denim kumaş ihracatında ülke grupları bazında Afrika ülkeleri başta gelirken, Uzakdoğu Asya ülkeleri ve AB ülkelerinin en büyük pazarları oluşturduğuna dikkat çeken Öksüz, “Afrika ülkelerinde başlıca pazarlar Tunus, Mısır ve Fas iken, Asya ülkelerinde başlıca pazarlar ise Bangladeş, Hong Kong, Vietnam ve Çin. AB ülkelerinde en önemli ülkeler ise İtalya, Almanya, Macaristan ve Polonya” ifadelerini kaydetti.

Kilogram başı birim fiyat 9.8 dolara yükseldi

Tekstil ve hammaddeleri sektörünün 2018 yılında kilogram başı birim fiyatının 4.2 dolar ile Türkiye ortalaması olan 1.3 doların üç katını aştığını bildiren Ahmet Öksüz, 2017 yılında denim kumaş kilogram başı birim fiyatının ise 9.7 dolar iken, 2018 yılı ihracatında miktar ve değer bazında düşüş yaşanmasına karşın, kilogram başı birim fiyatın ise 9.8 dolara yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu değerin Türkiye ortalamasının yedi katını aştığını, tekstil ve hammaddeleri sektörü ortalamasının ise iki katından fazla olduğunu belirten Öksüz, şunları kaydetti: “Teknoloji, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleriyle gerek ürün kalitesi gerekse ürünlerin standartlara ve modaya uyumu ile katma değer sağlayan denim kumaş üreticisi firmalar, teknik tekstil ürünlerinin kilogram birim fiyatının üzerinde bir fiyat yakalamayı başardı. Bu birim fiyatlarda önümüzdeki dönemlerde artış yaşanmasını bekliyoruz.”