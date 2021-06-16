Hleks Gıda, bu yıl yüzde 50 büyüme hedefliyor

Globalde önde gelen üç gıda firmasının patlayan şeker tedarikçisi olan Hleks Gıda, bitişiğindeki yeni bir yapıyı bünyesine alarak fabrika yatırımlarını sürdürüyor. Firmalarının geçen yıl yüzde 35 büyüdüğünü açıklayan Hleks Gıda Genel Müdürü Uğur Kaya, bu yıl ise ortalama yüzde 50 büyüme hedeflediklerini söyledi.

Firma ortaklarından Semih Erden tarafından geliştirilen patlayan şekerle ilgili dünyadaki ilk 4-5 patentten birine sahip olduklarını ve üretim yaptıklarını ileten Kaya, “Patlayan şekeri 3 yaş üstü çocuklar, gençler ve yetişkinler rahatlıkla ve zevkle tüketebiliyor. Ürünümüzü çikolata, dondurma, atıştırmalıklar, yoğurt, pasta süsleme ve tat sektörü gibi daha birçok alanda kullanılıyor. Ayrıca globalde önde gelen gıda üreticilerine de dökme patlayan şekerleri veriyoruz. Ürünlerinin içine koyarak farklılık yaratıyorlar.” dedi.

Üretimin yüzde 95’ini 60 ülkeye ihraç ediyor

Mevcut fabrikalarının 4 bin 600 metrekare kapalı alan sahip olduğunu ve 155 kişiyi istihdam ettiklerini kaydeden Kaya, yeni bir yapıyı daha bünyelerine katarak, depolama, ambalaj ve üretim gibi faaliyetlerine başlayacaklarını aktardı. Firmalarının 1995’te İstanbul Topkapı’da faaliyetlerine başladığını ve her geçen gün büyüyerek 7 yıl önce Gebze Plastikçiler OSB’sine taşındıklarını bildiren Kaya, her yıl 4-5 milyon TL civarında minimum makine parkında yenileme yaptıklarını duyurdu. Yüzde 100 yerli üretimlerinin yüzde 95’ini ihraç ettiklerine dikkat çeken Kaya, “Ürünlerimizi başta AB ülkeleri, Rusya, ABD, Türk cumhuriyetleri, Ortadoğu, Uzakdoğu ülkeleri, Çin ve Hindistan’a kadar geniş bir coğrafyada 60 ülkeye ihraç ediyoruz.” diye konuştu.

Ürün portföyünü sağlıklı atıştırmalıklarla genişletti

Üretimlerinde patlayan şekerlerin yanı sıra sağlıklı atıştırmalık ürün gurubu olarak Barbie & Hotwheels şeker katkısız doğal meyve barlarını da çıkarttıklarını açıklayan Kaya, patlayan şekerli fındık kremasını tüp olarak ilk kez firmaları tarafından yapıldığının öne sürdü. Ana ürünleri olan patlayan şeker ve patlayan şekerli çikolata topları, lolipop, sakız ve gevrekli atıştırmalıkların da paketli ürün yelpazesinde yer aldığını ifade eden Kaya, “Ürün gamımız dünyada oldukça rağbet görüyor. Patlayan şeker üretimi meşakkatli bir ürün ve Ar-Ge bölümümüz sürekli inovasyon çalışması yürütüyor. Kendi bünyemizdeki laboratuvar ve yan tesislerimiz ile patlayan şekeri daha fazla kullanım alanı açmak için her geçen gün yeni iyileştirmeler ve araştırmalar yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

İhracat başarılarında devletin verdiği desteklerin önemli katkısı olduğunu vurgulayan Kaya, üretim süreçlerinde kullanılan ana ürün olan şekerde devamlı fiyat artışları sektörü zorladığını belirtti. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile alımlarda tarife ile belirlendiği şekilde tedarik yapıldığını, ithal ürün temini gibi hammadde ve diğer tüm girdilerde zaman zaman tedarik sıkışıklığı yaşandığını dile getiren Kaya, bunların yanı sıra ambalaj malzemelerini de yüzde 96 oranında iç piyasadan tedarik etiklerini kaydetti.

AB’nin açılması siparişleri artırdı

Pandemi döneminde aldıkları önlemler sayesinde üretime hiç ara vermeden iki vardiya şeklinde sürdürdükleri bilgisini veren Uğur Kaya, bu süreçte kısa çalışma desteği almadan ve işçi çıkarmadıklarını belirtti. Kaliteden taviz vermeden yurt içi ve dışına aynı kalitede ürün sağladıklarını anlatan Kaya, “Pandemide Türkiye’nin tedarik zincirindeki yıldızı parlayınca, dünyadan daha fazla talep artışı oldu. Bizim ve diğer sektörlerde olduğu gibi Çin’den gelecek bir ürün ile bizim buradan yapacağımız sevkiyat hem zaman, hem maliyet, hem de kalite açısından çok önde olmaya başladık. Biz şu anda sektörde dünya deviyiz ve dünya markasıyız. Avrupa’da açılmadan sonra siparişlerimizde yüzde 50 ile 70 arasında ülkeye göre artış yaşanıyor.” şeklinde konuştu.