H&M, RED MOD konseptli İstanbul'daki ilk mağazasını açtı

13 Ağustos 2020

Mazalaşma yatırımlarına devam eden H&M, İstanbul'daki 22'nci mağazasını Akasya AVM'de açtı. Toplam üç kattan oluşan H&M Akasya mağazası, 2 bin 350 metre karelik bir satış alanında yer alıyor. H&M Akasya, RED MOD konseptine sahip İstanbul’daki ilk H&M mağazası. Yeni konsept ile mağazanın elektrik tüketimi yüzde 5 azaltılması öngörülüyor.

H&M Akasya AVM’deki açılışı ile Türkiye’deki mağaza sayısı 60 ve 55 kişiye istihdam sağlayarak toplam çalışan sayısını yaklaşık 2 bin 500 kişiye ulaştırmış olacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, “Türkiye pazarına inancımız büyük, bu nedenle güvendiğimiz lokasyonlarda yeni mağazalar açacağımızı daha önce sizlerle paylaşmıştık. Akasya AVM, Anadolu yakasının en önemli ve köklü alışveriş merkezlerinden birisi. Global mağaza tasarım konseptine sahip İstanbul’daki ilk mağazamızı Akasya’da açmaktan ve müşterilerimize en son konseptimizle özel bir alışveriş deneyimi yaşatacak olmamızdan ötürü büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.