H&M Türkiye'den sağlık çalışanlarına temiz kıyafet desteği

13 Nisan 2020

İsveç merkezli dünyaca ünlü moda perakende markası H&M, sağlık çalışanları için destek veriyor. H&M Türkiye, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda Şişli Etfal, Okmeydanı Devlet Hastanesi, Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi Hastaneleri başta olmak üzere 18 hastaneye tişört, çorap ve iç çamaşırdan oluşan 30 bin adet temiz kıyafet desteği sağladı.

Dünyada 72 ülkede 5 binden fazla, Türkiye’de ise 21 şehirde, 63 mağazası bulunan H&M, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarının öncelikli ihtiyaçlardan birisinin de temiz kıyafetler olduğunun bilgisini alarak hareket geçti.

H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, tüm dünyanın geçirdiği bu öngörülemeyen büyük salgının etkilerini en aza indirebilmek adına herkesin destek sağlayabileceği pek çok alan olduğunu vurguladı. H&M Group olarak geçen ay tedarik zincirleri aracılığıyla hastaneler ve sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman üretmeye başladıklarını hatırlatan Arpacıoğlu, “Bu süreçte gördük ki ülkemizdeki sağlık çalışanlarının yoğun çalışma tempolarında ayrıca temiz kıyafete de çok ihtiyaçları var. Sağlık çalışanlarımıza H&M Türkiye olarak gösterdikleri olağanüstü çalışma için müteşekkiriz” dedi.