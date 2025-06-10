H&M'de stajyer olarak başladı, Türkiye ülke satış müdürü oldu

H&M’deki yolculuğu Londra’da Mağaza Müdürü Stajyeri olarak başlayan Ricardo Valente Da Conceicao'ya üst düzey görev...

H&M’deki 11 yılı aşkın global deneyimiyle Ricardo Valente Da Conceicao, H&M Türkiye’nin Ülke Satış Müdürü olarak atandı.

Ricardo Valente Da Conceicao kimdir?

Portekizli Ricardo Valente Da Conceicao, çeşitli mağaza yönetimi pozisyonlarında ilerledikten sonra Genişleme Ekibi Yeniden Yapılandırma Desteği'nde görev almak üzere Tokya'da bulundu.

Ardından, Bölge İK Yöneticisi ve Bölge Yöneticisi gibi rolleri üstlenmek üzere İngiltere'ye döndü.

Valente Da Conceicao'nun H&M'deki kariyer yolculuğu, Güney Afrika’da Bölge Müdürü ve Güney Amerika'da (Şili, Peru ve Uruguay) Ülke İK Yöneticisi olarak şekillendi. Son olarak Güney Afrika Satış Müdürü pozisyonununu doldurdu.

Ricardo Valente Da Conceicao, Doğu Avrupa Bölgesi’ne değerli ticari bilgisini de taşıyarak Türkiye Satış Pazarı’ndaki operasyonlara liderlik edecek.

Ricardo'dan ilk mesaj

Ricardo Valente Da Conceicao yeni görevine ilişkin şu mesajı paylaştı:

* Türkiye Satış Pazarı’ndaki yeni görevime büyük bir amaç ve bağlılıkla adım atmaktan gurur ve heyecan duyuyorum.

* H&M’de, ‘modayı herkes için özgürleştirmek’ vizyonumuzdan ilham alıyor, döngüsel moda ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda en iyi moda ve tasarımı en uygun fiyatlarla geniş kitlelere ulaştırmak ve modayı daha erişilebilir kılmak için çalışıyoruz.

* Türkiye, Kazakistan ve Gürcistan pazarlarındaki varlığımızı güçlendirirken, kalıcı etkiler yaratmaya ve müşterilerimiz için daha fazla değer sunmaya odaklanarak, ekibimize bu yolculukta liderlik etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.