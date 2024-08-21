H&M'den dijital satış mağazası Afound'u kapatma kararı

H&M, "Afound'un mevcut konumunu değerlendirirken, kısmen markaların müşteri ilişkilerini daha da güçlendirmek için satış için giderek daha fazla kendi kanallarını kullanmayı tercih etmeleri nedeniyle yeterli talep görmüyoruz" açıklamasını yaptı.

2018 yılında birçok dış markanın indirimli kıyafetlerini satmak için fiziksel mağazalara sahip bir outlet işletmesi olarak kurulan Afound, daha sonra stratejisini çevrimiçi olarak genişletmek için değiştirdi.

Afound, web sitesine göre İsveç, Almanya ve Hollanda da dahil olmak üzere yedi Avrupa ülkesinde kıyafet sattı.