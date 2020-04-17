H&M'den kesintisiz sipariş hattı

17 Nisan 2020

Dünya genelinde yaşanan salgın sürecinde, global markaların iş stratejileri çok yakından takip ediliyor. İsveçli giyim devi H&M için de durum böyle. Dünya genelinde binlerce tedarik şirketi ile çalışan H&M, onaylanmış sipariş ve ödemelerinin planlandığı şekilde yürütüleceğini açıkladı. İsveç merkezden yapılan duyuru iş süreçleri iki ayrı ülke müdürünün sorumluluğunda yürüyen Türkiye'yi de kapsıyor.

Onaylanan siparişte ve ödemelerde değişiklik yok

H&M Türkiye Ülke Müdürlüğü, aynı zamanda markanın Avrupa satın almasını da yönetiyor. Başında Leyla Ertur’un bulunduğu Avrupa Bölgesi, Üretim Ofisi Ülke Müdürlüğü, Bangladeş ve Çin’den sonra 3’üncü büyük merkez. Türkiye genelinde 60 ana imalatçı ve 278 fason birimi ile çalışıyor, bu rakamlar 60 bin işçinin çalıştığı bir büyüklüğü ifade ediyor.

“Salgınla birlikte H&M Grup olarak alım yaptığımız tüm bölgelere eşit ve transparan olarak uyguladığımız, satın alma etik prensiplerimize paralel global bir politika oluşturduk ve tüm dünyadaki tedarik zincirimizle eş zamanlı olarak paylaştık” diyen Leyla Ertur, özet olarak, yerleşmiş olan hiçbir siparişlerini iptal etmeyeceklerini, orijinal planlanan zamanda yükleyeceklerini ve ödemelerini normal düzende sürdüreceklerini, bu durumu ekstra stok ve finansman maliyeti olmasına rağmen teyid ettiklerini dile getirdi. Türkiye de H&M olarak kısa vadede tüm iş ortakları ile tek tek görüşüp, yaz ve sonrası üretim planlarını birlikte planladıklarını kaydeden Ertur şu bilgileri verdi: “Onayladığımız siparişlerimizi değişiklik (azaltma vs) olmaksızın aldık ve normal ödeme şartlarımızda ödüyoruz. Mağazaların kapalı olması ve azalan müşteri talebinden dolayı, genel satın alma planımızda kısa dönemli de olsa, 2020 sonuna kadar bir düşme olacaktır. Bu durumda imalatçılarımızla görüşüp yeniden kapasite planlaması yapıyoruz. Yerleştirdiğimiz ve yerleştireceğimiz siparişlerimizi normal yükleme ve ödeme şartlarımızla alıyoruz."

Yeni mağaza açılışı sonbahara kaldı

H&M Türkiye’nin perakende operasyonları Müge Arpacıoğlu tarafından yönetiliyor. H&M’in yanı sıra COS markasıyla da Türkiye pazarında ola şirketin 21 şehirde 63 mağazası var. Yaklaşık 3000’e yakın personelimiz ile Türkiye’de hizmet yürüten İsveçli şirket, 19 Mart itibari ile tüm mağazalarını kapatarak, yalnızca online satış hizmeti sunuyor.

“Bu dönemde tüm çalışanlarımızın işlerini koruyacağız” diyen Müge Arpacıoğlu, “H&M olarak her zaman pazara olan inancımız koruyarak mağazacılık ve istihdam süreçlerimizi planladık. Fakat maalesef dünya genelinde hepimizi etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeniyle belirsizlik içerisinde ilerlediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu seneki açılış planlarımızı zamanlamasını öngörülemeyen Covid 19 salgın hızına göre değiştirmek durumunda kaldık” dedi. Arpacıoğlu’ndan aldığımız bilgilere göre yeni mağaza açılışları için belirlenen tarih sohbahar ayları. Ev markası Home ile İstanbul Capitol’de mağaza açmayı planlayan şirket, Akasya AVM’de de yeni konsept mağazasını açacak. Yoğun bitki dekorunun yer aldığı mağazada dinlenme ve deneyim alanları da geniş şekilde yer alacak.

Bangladeşli tekstil çalışanlarını “koruyacak”



Didem ERYAR ÜNLÜ

Moda devi H&M, Bangladeş’te COVID-19 salgını sonrasında fabrikaların kapanması nedeniyle işsiz kalan 2 milyonun üzerinde tekstil çalışanına destek vermek için harekete geçti. Markanın İsveç yönetim merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Tedarikçiler ve çalışanlarının son derece zor bir durumda olduğunun farkındayız. Ülkelere, toplumlara ve bireylere sağlık ve finansal açıdan nasıl destek olabileceğimiz konusunda çalışıyoruz” dendi. İptal edilen siparişlerin maliyeti 3 milyar doları aşarken, H&M’in de dahil olduğu bazı markalar, hazır olan siparişlerin ödemesini yapmayı; üretimde olan siparişleri de kesmemeyi taahhüt ettiler. Tekstil sektörünün salgın krizinden en fazla zarar gören sektörlerin başında geldiğini ifade eden Bangladeş Tekstil Üreticileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Rubana Hug, H&M’in bu tavrının diğer moda markalarına örnek olması gerektiğini söyledi. İngiliz perakende zincirleri Primark ile Tesla da tedarik zincirine ve çalıanlarına adil davranılmasının öncelikleri olduğunu açıklamıştı.