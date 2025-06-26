H&M’in ikinci çeyrek satışları beklentileri karşılayamadı

İsveç merkezli giyim perakendecisi H&M, 2025 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, mart-mayıs döneminde satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldığını duyurdu.

H&M'in satışları, 2024'ün aynı dönemindeki 59,6 milyar İsveç kronundan 56,7 milyar krona düştü. Analistlerin beklentisi 57 milyar kron seviyesindeydi. Satışlar, yerel para birimleri baz alındığında ise yüzde 1 oranında artış gösterdi.

Şirketin faaliyet kârı da geriledi

Şirketin faaliyet kârı da gerileyerek 7,10 milyar kronluk geçen yılki seviyeden 5,91 milyar krona indi. Bu rakam, 5,88 milyar kronluk piyasa beklentisinin biraz üzerinde gerçekleşti.