HMS Makina, Manisa'da Airbus için parça üretiyor

22 Ekim 2017

Airbus, Boeing ve Bombardier uçakları için parça üretimi yapan Manisalı HMS Makina, kilogram başına ihracatını 500 doların üzerine taşımayı başardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre Türkiye'nin kilogram başına ihracatı yılın ilk yarısında 1,39 dolar olarak gerçekleşti.

Sivil ve askeri uçak projelerine parça üretmek üzere İzmir'de kurulan ve 2 yıl önce Manisa'ya taşınan HMS Makina, onay süreçlerini tamamladığı kimyasal proses sayesinde uçaklara doğrudan takılabilen parça üretimine başladı. Airbus A-380, A-350 ve A-400M nakliye uçaklarının yanı sıra lüks jetler üreten Bombardier'e doğrudan parça göndermeye başlayan firmanın ihracatı, bir yılda ikiye katlanarak 17 milyon dolara ulaştı.

Şirket Genel Müdürü Aziz Meydan, uçak kapıları üzerinde bulunan küçük parçaların torna işlerini yaparak girdikleri sektörde, tuvalet kilidinden uçuş kontrol bilgisayarına kadar çok sayıda yapısal parçayı yapabildiklerini kaydetti.

TAI ile birlikte doğrudan uçağa takılabilecek yüksek katma değere sahip uçak komponenti üretebilen iki firmadan birisi haline geldiklerine işaret eden Meydan, şu bilgileri verdi:

"Havacılık sektöründe bitmiş bir uçağın kilogram başına fiyatı 2 bin dolardır. Bunun büyük bölümü yazılım ve tasarım boyutudur ancak yüksek teknolojiye dayalı komponentlerde de kilogram başına fiyat 500 doların üzerinde. Kimyasal prosesi devreye almadan önce siparişini aldığımız parçaların talaşlı imalatını yapıp son işlemleri için yurt dışındaki tesislere gönderiyorduk. Bu prosesin tamamlanmasıyla artık doğrudan tedarikçi statüsü kazandık. Böylelikle parça başına 2-3 kat daha yüksek fiyatlarla ürün göndermeye başladık."

Nitelikli çalışan için okul kurdu

Çalışan sayısının 4 yılda 4 kat büyüyerek 400'ü geçtiğini, elemanların niteliğini artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı izniyle fabrika bünyesinde çıraklık okulu kurduklarını anlatan Meydan, her yıl 10 kişiyi iş garantili olarak eğittiklerini, bu sayıyı artırmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA