HMS Makina ve Boeing arasında doğrudan tedarik anlaşması

Boeing, havacılık sektörü için üretim yapan Türk firmalarından HMS Makina ile doğrudan tedarik anlaşması imzaladı. Merkezi Manisa’da bulunan HMS Makina, sözleşme kapsamında Boeing 737 ve 787 Dreamliner uçakları için çeşitli parçalar üretecek. Şirket, bu sözleşmenin yanı sıra Boeing’in diğer imalat ortaklarına komponent tedarik etmeye devam edecek.

İşbirliği kapsamında açıklamalarda bulunan Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı’nın hayata geçirilmesinden bu yana Türkiye’deki yatırımları artırmaya ve tedarik zincirini genişletmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

“HMS Makina ile uzun yıllara dayanan ortaklığımızı güçlendirmenin yanı sıra firmanın gelişmesine ve Boeing’in küresel tedarik zincirine entegrasyonuna katkıda bulunacak olan bu anlaşma, Milli Havacılık Planı’nın en önemli bileşenlerinden biri olan Havacılık Sanayii Geliştirme Programımızın başarısını da yansıtıyor” diyen Sargın, Havacılık Sanayii Geliştirme Programı’nın başladığı 2017’den bu yana, 100’ün üzerinde yerli firma ve 300’den fazla havacılık profesyonelinin katıldığı çok sayıda eğitim programı ve atölye çalışması düzenlediklerini bildirdi.

Bu çalışmalarla Boeing’e doğrudan teklif verebilen firma sayısını artırarak küresel tedarik zincirine yeni Türk firmalarının katılımını sağladıklarını söyleyen Sargın, “HMS Makina ile imzaladığımız bu anlaşma, Türkiye’ye ve Türk havacılık sanayiindeki ortaklarımızın dünya standartlarındaki kabiliyetine güvenimizin açık bir göstergesi.” dedi.

HMS Makina Genel Müdürü Aziz Meydan ise, “Boeing tedarik zincirinin bir parçası olmak, HMS için çok önemli bir fırsat. Boeing Küreselleşme ve Tedarikçi Geliştirme Bölge Ekibi ile yakın işbirliğimizin sonucu olan bu önemli sözleşme, iş arkadaşlarımızın çalışma azminin ve adanmışlığının bir göstergesidir.” şeklinde konuştu.