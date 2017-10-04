Hobi ile başladı, zincir kurup kahve sanatı yapıyor

04 Ekim 2017

Fikri CİNOKUR

Antalyalı turizmci ve otelci genç girişimci Ezgican Aydoğan kahve içme tutkusunu işi haline getirip zincir kurarak Türk kahvesini dünyaya tanıtmaya başladı.

Antalya’nın tatil beldelerinde kendilerine ait Nashira Otelleri'nde yerli ve yabancı turistlere en kaliteli ürünleri sunmak isterken kahve tutkunu olmaya başladığını belirten 38 yaşındaki girişimci Ezgican Aydoğan, bu tutkusunu kendine iş ve sanat haline getirdi.

İş ziyaretleri nedeniyle dünyanın onlarca ülkesine gittiğini, bu ülkelerin kahvesini tattığını ve kahve kültürünü öğrenmeye çalıştığını anlatan genç girişimci Aydoğan, konteyner sandıklarından esinlenip iç mimarisini de kendisi dizayn ederek ‘Coffetainer’ markası ile kahve zinciri oluşturmaya başladı.

Hobi ile başlayan kahve tutkusunu işi haline getiren Ezgican Aydoğan ekibiyle birlikte bu konuda 2 yıl eğitim aldı. Başarılı genç girişimci Aydoğan, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Nashira Park’ta sıcak ve soğuk kahve çeşitleri ile yiyeceklerin de Ar-Ge’sinin yapıldığı ‘Coffetainer Akademi’yi kurdu.

Dört aylık gibi kısa sürede Antalya’da 5 şubeye ulaşan Sidem Gıda İçecek, Mimarlık, Mühendislik Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bilgi Üniversitesi Ses Mühendisliği bölümü mezunu Ezgican Aydoğan, Coffetainer Akademi’de yarattıkları çeşitleriyle 10 ürünün patentini de aldı.

Coffetainer şubelerinde 70’den fazla ürün çeşidi bulunduğunu belirten Aydoğan, şunları söyledi:

“Hobi ile başlayan kahve içimi artık benim için iş alanı oldu. Dünya devleriyle savaşacaksak önce işe gurmelikten başlamam gerekirdi. 4 ay önce ilk iş yerimizi yani ‘Coffetainer Akademi’yi oluşturduk. Etiyopya’nın en yüksek dağlarının tepelerinde üretilen kahveleri Türkiye’ye getiriyoruz. Burada çekiyor ve işliyoruz. Biz 3. nesil kahvecisiyiz. Türk kahvesinin çeşitlerini yaparak patentlerini de aldık. Soğutma, demleme biçimiyle birçok kahve çeşidimiz bulunuyor. Otellerimizde başlayan Ar-Ge çalışmaları 3 yıldır devam ediyor. Otellerimize kahve üreticilerini, yurt içi ve yurt dışından kahve gurmelerini getirdim. Otellerimize kahve makineleri aldım. Türkiye kahve makineleri üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyor.”

Dubai’ye de Ankara’ya da şube

Coffetainer şubelerinin hızla arttığını belirten Aydoğan, Ankara, İstanbul ve Adana’da da şube açmak için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. İran ve Irak’da da ‘Master Franchise’ konusunda girişimlerin olduğunu ifade eden Ezgican Aydoğan, şöyle devam etti: ‘’Dubai’de de şube açacağız. Dubai’de şeyhlerin ve üst düzey gelir gruplarına hitap edecek şubemizin kuruluş çalışmalarını sürdürüyoruz. Almanya’da işlettiğimiz otellerin de alt katlarında 2 şube açacağız. Kısa sürede dünya markası olmayı hedefledik.”

En az 150 metrekare olmak koşuluyla dükkanlar yaptıklarını ve çok uygun bedellerle franchise verdiklerini ifade eden Aydoğan, “Sökülür taşınabilir Coffetainer yapıyoruz. Coffetainerlarımızda sporcu ürünleri de yer alacak. 70’in üzerinde kahve ürünümüz var. Türk kahvesini dünyaya tanıtmak istiyoruz. 5 yıl içinde şube sayımızı 30’a çıkarmayı hedefledik” diye konuştu.