Holdingleşen Vodafone’dan yeni şirketler de gelecek

HANDAN SEMA CEYLAN

Türkiye’de Vodafone’lu sayısı 24.6 milyon. Pandeminin hızlandırdığı dijitalleşme ile birlikte artık Vodafone hem bireysel hem kurumsal pek çok iş yeni nesil uygulamayı hayata geçiriyor. Vodafone’un mart başında göreve başlayan CEO’su Engin Aksoy, yeni nesil telekom şirketi olma hedefleri doğrultusunda 4 ana başlık altında 10 şirketleri olduğunu söylüyor.

Tam 13 yıldır Vodafone’da çeşitli kademelerde çalışan Engin Aksoy, şirketi geleceğe taşıyacak ajandasını DÜNYA’ya anlattı. Aksoy, “Müşteri artık dijital kanallarda, biz de internet üzerinden sağlanabilecek tüm hizmetleri onlara sağlamak istiyoruz. Bu amaçla da Vodafone Holding AŞ altında yapılanıyoruz. 4 dikey alanımız var. Altında da 10 şirket kurduk. Bu şirketler kendi alanlarında önemli bir oyuncu olacak” şeklinde konuşuyor.

“Kendimizi de tamamen yeni nesil bir telekom şirketi haline dönüştürmek istiyoruz. 2025’e kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Ajandamın en önemli maddesi bu” diyen Aksoy, “Mesela Vodafone Sigorta şirketimizi kurduk. Buradan müşterilerimize kişiselleştirilmiş sigorta sunacağız. Şu anda acenta olarak faaliyet gösteriyoruz. Yakında onun da ötesine geçerek sigorta şirketi olacağız. Vodafone e-Para şirketini kurduk. 12 yaşından büyük müşterimiz olsun olmasın, dijital ödeme sistemleri aracılığıyla bir finansal kimlik kazandıracağız. Bir finansman şirketi kurma aşamasındayız. E-ticaret şirketi kurabiliriz. Bu da bizim dijitalleşme hikayemiz” açıklamalarını yapıyor.

Fiberdeki her yüzde 10’luk artış GSYİH’yi yüzde 1 büyütüyor

Araştırmaların pandeminin dijitalleşmeyi 6 yıl öne çektiğini gösterdiğini aktaran Aksoy, yaptıkları ölçüme göre Türkiye’nin dijitalleşme endeksinin bu dönemde 51’lerden 73’lere çıktığını kaydediyor. Aksoy, şunları söylüyor: “Bu da dijitalleşmenin küçük işletmelere yayıldığını gösteriyor. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Hem altyapı olarak hem de mantık olarak. 5G teknolojisi neden önemli, çünkü elektronik haberleşme tüm sektörleri yatay kesen bir alan. Biz aslında iletişim hizmetleri sağlayıcıları olarak pek çok sektörün gelişmesine olanak sağlıyoruz. Altyapı yatırımlarının 19 sektör üzerinde olumlu etkisi var. Yazılım, donanım, inşaat, perakende ve imalata kadar birçok sektörde istihdamı artırıyor. Fiber altyapı yaygınlığındaki yüzde 10’luk artış, GSYİH’de yüzde 1’lik artışı tetikliyor. Türkiye’deki fiber uzunluğu artış oranı yüzde 50 olsa bile, bu yatırım kaynaklı GSYİH büyümesinin 2023’te 44 milyar dolar olacağını hesaplıyoruz.”

Karayolu, havayolu gibi fiber de o kadar önemli

Türkiye için havayolları, karayolları nasıl önemliyse, fiberin de bilgi taşıması yaptığı için çok önemli olduğunu vurguluyor Aksoy ve, “Türkiye’nin fiber hane kapsaması 20 milyonun üzerine çıkmalı. Şu anda 5 milyondayız. Bugün ilave 15 milyon hanenin kapsanması için 5 milyar dolar yatırım gerekiyor” diyor. Aksoy’a göre teknolojiye erişiyorsanız büyükle küçük arasında, az gelişmişle çok gelişmiş arasında farklar kapanıyor. Aksoy, bu nedenle fiber altyapı yatırımlarının kamu politikası olması gerektiğine işaret ederek, “Fiber altyapı yapma ile satmayı ayırmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın da yaptığı bir açıklamayla bir ortak altyapı şirketinin kurulmasının desteklendiği söylendi. Bunun yapılabilmesi için Türkiye Varlık Fonu’na da görev verildi. Siyasi irade de bu yatırımın yapılmasının arkasında. Biz de Vodafone olarak, hem sabit hem mobil pazarda altyapı paylaşımına, yatırımları hızlandıracak ve bu sayede daha yaygın ve daha iyi bir hizmet sağlayacak her çözüme sıcak bakıyoruz. ‘Dijital devrimi kaçırmayalım’ diyoruz” şeklinde konuşuyor.

Vodafone Grubu içinde en çok biz büyüdük, 158 kişiyi de ihraç ettik

Türkiye, dünyada en yüksek mobil genişbant büyümesine sahip ülkelerden biri. BTK verilerine göre, 15,9 milyonu sabit abone, yaklaşık 65 milyonu mobil abone olmak üzere toplam yaklaşık 80,9 milyon genişbant internet abonesine sahip. Aylık ortalama 575 dakika ile Avrupa’da en çok mobil görüşme yapan ülke durumundayız. Tüm bu veriler Türkiye’nin sektör için ne kadar cazip olduğunu ortaya koyuyor. Son çeyrek verilerine göre, Vodafone Grubu içinde servis gelirleri bakımından en çok büyüyen operatör olduk. Grubun genelinde de 4.5G şebekesi en büyük operatörüz. Ayrıca ürettiğimiz başarılı uygulamaları yurtdışına ihraç ediyoruz. Örneğin, süpermarket servisimiz, hem Türkiye’de hem grup içinde ilk; buradaki deneyimimizi diğer ülkelere ihraç edeceğiz. Çalışan ihracı da Vodafone Türkiye’nin en başarılı olduğu konular arasında. Bugüne kadar toplam 158 çalışanımızı yurtdışına gönderdik. Bu sayının yarısı kadın çalışanlarımızdan oluşuyor ki bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. 2020 zor bir yıl olmasına rağmen gelirlerimiz bir önceki yıla oranla yüzde 15,6 organik büyümeyle 13,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayısı yüzde 22 artışla 16,3 milyonu aştı. Toplamda 2 milyar TL’ye yakın yatırım yaptık. Böylece, 2006’dan bu yana ülkemizin dijitalleşmesi için yaptığımız toplam yatırım 25 milyar TL’yi aştı

Kadınlar kırmızı ışığı 358 bin kez indirdi, aylık aktif kullanıcı 2 bin 500

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında sunduğumuz Kırmızı Işık, kadınların şiddetten korunmasına destek olmak üzere geliştirdiğimiz bir uygulama. Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda, kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Uygulamamız salgın döneminde daha anlamlı hale geldi. Görme engelliler için sesli ekran okuyucusu, göçmen kadınlar için Arapça dil seçeneğini kullanıma açtık. Kırmızı Işık uygulaması bugüne kadar toplam 358 bin kez indirildi ve 2 bin 500 aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Ayrıca Kırmızı Çizgi uygulamamız da var. Türkçeyi hem kelime bazlı, hem de metin bazlı anlayan bir teknoloji. Dijital yayınlarda kadına önyargılı kullanımları fark ediyor ve üstünü kırmızıyla çiziyor. 2 bin 800 köşe yazısı analiz edildi. Bu yazılarda cinsiyetçi kelime oranını yüzde 11’den 0’a indirdik.

Restoran gibi masaları numaralandırdık, %5 ofise geliyor:

Hem sahadayız hem de evden çalışma konusunda önemli tedbirlerimiz var. Pandemiden önce Maslak’taki Vodafone Plaza’da 1200 kişiydik. Şimdi ofise yüzde 5’i kabul ediyoruz. Yani 60 kişi kadar. Zaten o kadar gelen oluyor, daha fazla talep olmuyor. Masaları numalandırdık, masalar arasında mesafeyi ayarladık. Bir app’imiz var. App’imizden masa numarası üzerinden rezervasyon yapıyorsunuz. Biraz restoran gibi… Hem insanları görüyorsunuz, işinizi yapıyorsunuz hem de mesafenizi koruyorsunuz.