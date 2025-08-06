Hollandalı ABN Amro ikinci çeyrekte güçlü bilanço açıkladı

Hollandalı bankacılık devi ABN Amro, ikinci çeyrek finansal sonuçlarında piyasa beklentilerinin üzerinde net kâr açıkladı. Banka, üç aylık dönemde 606 milyon euro net kâr elde ederek analistlerin 529 milyon euro seviyesindeki konsensüs tahminini geride bıraktı.

Gelirler ise azalan faiz oranlarının net faiz gelirleri üzerindeki baskısıyla yüzde 1 düşüşle 2,14 milyar euroya geriledi ve 2,19 milyar euroluk piyasa beklentisinin hafif altında kaldı. Buna karşın, komisyon ve ücret gelirlerindeki artış ile ipotek portföyündeki büyüme gelirlerde dengeleyici bir rol oynadı.

Banka, tamamlanan sermaye değerlendirmesinin ardından 250 milyon euroluk bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Ayrıca, dördüncü çeyrekte sermaye pozisyonunu gözden geçirerek ek geri alım potansiyelini değerlendireceğini bildirdi. Hissedarlarına hisse başına 0,54 euro geçici temettü ödeneceği de açıklandı.

ABN Amro’nun Ortak Özkaynak Kademe 1 (CET1) sermaye oranı ise dönem sonunda yüzde 14,8 ile piyasa beklentisi olan yüzde 14,4’ün üzerinde gerçekleşerek bankanın güçlü bilançosunu ortaya koydu.