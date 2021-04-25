Honda 2040 itibarıyla benzin ve dizel satışlarını sonlandıracak

Honda CEO’su Toshihiro Mibe cuma günü yaptığı açıklamada, Honda’nın 2040 yılına kadar şirketin sattığı araçlarının tamamının elektrikli araçlar ve yakıt hücreli araçlar olmasını hedeflediğini söyledi. Bu tarih itibarıyla şirket benzinli ve dizel araç satışlarını sonlandırmayı hedefliyor. Mibe, nisan ayının başında Japonya'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Honda’nın başına geçtikten sonraki ilk basın toplantısında, şirketin hükümetin yeşil hedeflerini desteklediğini söylemişti ve "Karbonsuz hedefimize ulaşmanın bir otomobil üreticisinin sorumluluğu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şirket, Kuzey Amerika ve Çin dahil olmak üzere tüm büyük pazarlarda elektrikli araçlar ve yakıt hücreli elektrikli araç satışlarının 2030'a kadar satışların yüzde 40'ını ve 2035'e kadar yüzde 80'ini oluşturmasını bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ülkenin emisyon salınım hedefini iki katına çıkararak 2030 yılı itibarıyla emisyonları yüzde 46 azaltmayı hedeflediğini ve bu hedefi de aşmayı amaçladıklarını söylemişti.

Honda CEO’su Mibe, "Hükümetin hedefi son derece zor olsa da, Japonya'nın 2050'de karbon nötr hale gelmesi açısından bunun uygulanabilir bir hedef olduğuna inanıyorum" dedi. Mibe, otomobil teknolojisinde elektrikli araçlara ve otonom sürüşe artan bir değişimin ortasında başladı. Geleneksel olarak yakıt tasarruflu içten yanmalı motorları ile tanınan Honda, geçtiğimiz Ağustos ayında seri üretilen ilk tamamen pilli aracını piyasaya sürdü.

Mibe, Honda'nın satış gelirindeki dalgalanmalardan bağımsız olarak önümüzdeki altı yıl içinde elektriğe geçiş dahil olmak üzere araştırma ve geliştirme girişimlerine toplam 46,3 milyar dolar yatırım yapacaklarını söyledi.

Honda, Kuzey Amerika'da General Morots ile birlikte, 2024 yılı itibarıyla Ultium pillerini kullanarak ortaklaşa geliştirdikleri elektrikli araç modelini piyasaya sunacak. Ayrıca şirket e: Architecture adlı yeni bir elektrikli araç platformu da piyasaya sürecek.