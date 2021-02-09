Honda, kâr beklentisini yüzde 23 artırdı

Üç ay önce kâr tahminini 420 milyar yen olarak açıklayan Honda, yıllık faaliyet kârı beklentisini %23 artırarak 520 milyar yen seviyesine yükseltti.

Şirketin yaptığı bu değişiklikte Çin piyasasında otomobil satışlarının hız kazanması ve maliyet düşürmek için attığı adımlar rol oynadı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de otomobil satışlarının ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre %30 yükseldiği açıklanmıştı.

Honda'nın üç ay önce açıkladığı kâr tahmini 420 milyar yen seviyesinde olurken Refinitiv verileri şirket ile ilgili tahminde bulunan 21 ekonomistin yıllık kâr tahmininin ortalama 463.6 milyar yen seviyesinde olduğunu gösteriyor.