Honda tedarik sorunları sebebiyle ABD ve Kanada’da üretimi askıya alacak

Honda Motor Co tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle ABD ve Kanada'daki otomobil fabrikalarında üretimi bir hafta durdurmak zorunda kalacak.

Japon otomobil üreticisi, "COVID-19'un etkileri, bazı limanlardaki yoğunluk, mikroçip darlığı ve geçtiğimiz birkaç hafta yaşanan sert kış koşulları" gibi unsurların etkisini dile getirerek, bu sorunlar gelecek hatfa ABD ve Kanada fabrikalarının tümünde bazı üretim kesintilerine neden olacak açıklamasında bulundu.

Honda'dan yapılan açıklamada, "Bir nevi, ABD ve Kanada'daki tüm otomobil fabrikalarımız etkilenecek" denildi.

Honda, üretimin durdurulmasından etkilenecek araç sayısını belirtmezken, "satın alma ve üretim takımları durumun etkisini azaltmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Şirket, üretimin askıya alındığı dönemde Honda çalışanları için "kesintilerden etkilenen fabrikalarda çalışma fırsatları devam edecek" açıklamasında bulundu.