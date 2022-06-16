Honda ve Sony, mobilite alanında ortak şirket kuruyor

Japonya’nın teknoloji alanındaki global temsilcilerinden Honda ve Sony, mart ayında imzaladıkları ortak girişim anlaşmasının devamı niteliğinde elektrikli araç satışı ve mobilite hizmetleri için ‘Sony Honda Mobility Inc.’ adında ortak şirket kuruyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Sony Honda Mobility Inc. şirketinin yüzde 50 ortaklık yapısı ile Japonya’nın başkenti Tokyo’da kurulması planlanıyor. Şirketin sermayesi ise 10 milyar yen olarak duyuruldu.

Ortaklık anlaşması kapsamında her iki şirketin teknoloji ve mühendislik alanlarındaki uzmanlıklarını bir araya getirerek tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve çözümlere odaklanılacak.

Sony Honda Mobililty Inc. adıyla kurulacak yeni şirket için Honda’nın güncel çevre ve güvenlik teknolojilerinden, mobilite çalışmalarından, araç üretim teknolojisini ve satış sonrası hizmet uzmanlığından faydalanılması planlanıyor.

Aynı zamanda Sony’nin görüntüleme, algılama, telekomünikasyon, ağ ve eğlence teknolojileri, kullanıcılar ve çevre ile uyumlu yeni nesil mobilite hizmetlerinden yararlanılması hedefleniyor.

2022 yılı içerisinde yeni şirketin kuruluşunu tamamlamayı planlayan Honda ve Sony, 2025 yılında ise elektrikli araçların satışı ve mobilite hizmetlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladığını açıkladı.

“Yeni değer yaratmaya çalışacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda CEO’su Toshihiro Mibe, Honda olarak çevreci, güvenli ve ileri teknolojileri içeren çalışmaları ile mobilite alanındaki tüm sosyal değişimlere meydan okumaya ve dünyanın her yerindeki girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mibe, "Dijital teknolojide güçlü yanları olan ve yeni zorluklara göğüs germe arzumuzu paylaşan Sony ile ortak girişim anlaşması imzaladığımız için çok mutluyuz. Mart ayındaki duyurunun ardından birçok kişi bu ortak girişim için beklentilerini paylaşırken; yeni şirkette, farklı endüstrilerdeki faaliyetlerimizin birleşimi sayesinde yeni değer yaratmaya çalışacağız." dedi.

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida ise mobilite alanında devrim yaratma ve yeni değerler üretme konusundaki büyük meydan okumalarını temsil eden bu ortak girişim anlaşmasını imzalamaktan çok memnun olduklarını ifade etti.

Yoshida, "Müşterilerimiz için Sony’nin algılama teknolojisi ile Honda mühendisleri tarafından geliştirilen mobilite teknolojilerini kullanarak iki şirketin yeteneklerinden en faydalı şekilde yararlanmayı planlıyoruz. Her iki şirketin uzmanlığını bir araya getirerek yeni bir çağa öncülük etmeyi hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.