Honda ZR-V'nin Avrupa satışı 2023'te

Honda, ZR-V'yi 2023'te Avrupa'da satışa sunacak. Honda'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin SUV modelleri olan HR-V ve CR-V arasında konumlandırılan ZR-V ile Honda’nın SUV ürün gamı genişleyecek.

Şirketin gücünü kanıtlamış e:HEV hibrit teknolojisine sahip olan modeli elektrifikasyona geçiş dönemindeki önemli dönüşümü gösteriyor.

Honda, müşterileri için elektrikli model seçeneklerini güçlendirirken, yeni ZR-V e:HEV hibrit güç aktarma sistemi ile donatılacak.

ZR-V e:HEV’in 2023’te satışa sunulması Honda'nın Avrupa’daki elektrifikasyon stratejisinin bir sonraki adımı olarak değerlendiriliyor.

Hızlı bir büyüme gösteren Avrupa'daki elektrikli SUV segmenti doğrultusunda Honda da yeni ZR-V e:HEV modeli ile bu alandaki marka ve ürün gamı evrimine işaret ediyor.