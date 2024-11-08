Honda'dan kasım ayına özel indirim ve kredi kampanyası
Honda, Civic Sedan ve hibrit ailesinin makyajlanan HR-V e:HEV modellerinde, kasım ayına özel fırsatlar sunuyor. Kasım ayı kampanyası kapsamında, makyajlı HR-V e:HEV modelinin Advance donanımına özel olarak 155 bin lira indirim ve 250 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuluyor.
Honda, Civic Sedan ve hibrit ailesinin makyajlanan HR-V e:HEV modellerinde, kasım ayına özel fırsatlar sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın sevilen modellerinden biri olan Civic Sedan'ın Executive+ donanımı için hem özel indirim hem de kredi imkanı sunuluyor.
Yüksek donanım özellikleri ve standart olarak sunulan güvenlik özellikleri ile öne çıkan Civic Sedan'ın Executive+ donanımına özel olarak 135 bin lira indirim ve 200 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor.
Makyajlı HR-V e:HEV modelinin Advance donanımına özel olarak 155 bin lira indirim ve 250 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuluyor.