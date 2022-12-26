Honest Holding gastronomi yatırımlarına devam ediyor

Gurmelerin gözde mekânı Le Pain Quotidien Türkiye ile büyümelerini ve istihdamını artıracaklarını belirten Deveci, 5 yılda 10 yeni şube açmayı hedeflediklerini bildirdi. Deveci, “Kurulduğumuz günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında alanın öncü şirketleri arasında yer alarak hizmet veriyoruz. Ödüllü şeflerin elinden çıkan eşsiz lezzeti ile gastronomi dünyasının en sevilen markalarından Le Pain Quotidien Türkiye’yi ailemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılında ülkemize getirdiğimiz Kolombiya’nın en kaliteli kahvesi Juan Valdez’in ardından büyümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaliteli ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile Le Pain Quotidien’in Türkiye’nin meşhur uzun masalarındaki kalabalık sofra kültürünün samimiyetiyle sunacağını söyleyen Deveci, tüm ürünleri organik ve tamamı özel tariflerle hazırlanan Le Pain Quotidien’in benzersiz mutfağının Türkiye’deki 4’üncü şubesinin kapılarını birlikte açtıklarını dile getirdi.

Göktürk Le Pain Quotidien’in, 20 Şubat tarihi itibarıyla hizmete geçeceğini duyurdu. Le Pain Quotidien’in Kurucusu Alain Coumont da tariflerinin bir sır olmadığını ancak lezzetlerinin fark yaratarak kendini belli ettiğini ifade ederek, Türkiye’deki yolculuklarını Honest Holding ile ilerletecek olmaktan heyecan ve keyif duyduklarını kaydetti. Turizm ve gastronominin muhteşem ahenginin ayrılmaz bir ikili olduklarının altını çizen Coumont, Honest Holding’in turizm alanındaki vizyonuyla damak zevkine düşkünlerin, müdavimi oldukları Le Pain Quotidien’in en iddialı iş birliği olacağına inancının tam olduğunu vurguladı.