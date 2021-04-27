Honeywell'de üst düzey atama

Honeywell'de Türkiye ve Orta Asya, Hızlı Büyüyen Bölgeler Başkanı olarak Uygar Doyuran'ın atadığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Uygar Doyuran'ın Honeywell’in bölgedeki iş hacmini ve varlığını genişletirken, aynı zamanda şirketin yazılım ağırlıklı teknoloji portföyü sayesinde, dijital dönüşümü desteklemek ve daha akıllı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir endüstri için Honeywell çözümlerinin daha fazla müşteriye ulaşmasından sorumlu olacağı belirtildi.

Honeywell'den önce GE Digital Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan ve sektörde yirmi yılı aşkın tecrübesi bulunan Doyuran, “İş dünyasında asla değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Ancak şu anda işletmeler, COVID-19'un etkisiyle her zamankinden daha hızlı hareket eden, evrimsel bir süreç içerisindeler. Salgın, şirketlerin rekabette kalabilmek için inovasyon yapmak zorunda oldukları ve yeni büyüme fırsatları yaratabilmek için dijital dönüşüm stratejilerini etkin bir şekilde hızlandırmaları gerektiği anlamına geliyor,” diyen Uygar Doyuran sözlerini şöyle tamamlıyor: “İçinde bulunduğumuz bu dönem, şirketlerin operasyonel verilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmesini sağlayan ileri teknolojiler konusunda bir dünya lideri olan Honeywell'e katılmak için inanılmaz derecede heyecan verici bir zamandır. Türkiye ve Orta Asya bölgesindeki endüstrilere bu tür teknolojileri sunmak için ekiplerimizle birlikte çalışacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.