Hong Kong'da HSBC'nin çevrim içi ve ATM hizmetlerinde kesinti

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, bankaların müşterileri öğle saatlerinde, çevrim içi bankacılık uygulamalarına erişemediklerini ve ATM'lerde işlem yapamadıklarını bildirdi.

Banka yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda, sorunun teknik arızadan kaynaklandığını, hizmetlerin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yetkililer, yaşanan sıkıntı nedeniyle müşterilerinden özür diledi.

Hong Kong'un en büyük bankalarından HSBC'nin kentte kaç kayıtlı müşterisi olduğu açıklanmazken, iştiraki Hang Seng, 3,5 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Dünyada banka şubesi yoğunluğunun en fazla olduğu kentlerin başında gelen Hong Kong'da 8'i sadece çevrim içi hizmet veren 165 lisanslı banka faaliyet yürütüyor.