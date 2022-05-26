Honor, faaliyetlerini 20 yeni pazara yaymaya hazırlanıyor

Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, Çin’de elde ettiği büyümenin katkısıyla global pazarlardaki varlığını artıracağını açıkladı.

Honor CEO’su George Zhao, “Geçtiğimiz yıl, global pazar payımızın neredeyse sıfıra indiğini gördük. Honor için artık sıfırdan başlama zamanı geldi. Önümüzdeki yıllarda pazar payımızın ve piyasadaki fırsatlarımızın daha da artacağı bir modda olacağız. Her yıl global pazarlara 1 milyar birimin üzerinde ürün gönderme hedefiyle küresel akıllı telefon piyasasına geri döneceğiz.” şeklinde konuştu.

Zhao, mayıs ayında premium ürünleriyle İngiltere pazarına giriş yaptıklarını, bu ülkeye ek olarak Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti’nin Avrupa kıtasındaki temel odakları olacağını da söyledi.

Zhao, gelecek beş yıl içinde global pazarlara yapılacak ürün sevkiyatının Çin’deki oranı geçeceğini de ifade etti.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında dikkat çeken bir büyüme beklediğini de ifade eden Zhao, “Katlanabilir akıllı telefonlar 2018’de piyasaya çıksa da 2022 itibariyle satışlarında büyük bir artış olmasını bekliyoruz.” dedi.

Çalışan sayısını 14 bine çıkarmayı hedefliyor

Çalışan sayısı iki yıl içinde 8 binden 12 bine yükselen Honor’un iş gücünün yüzde 50’sini Ar-Ge ekipleri oluşturuyor. Şirket çalışan sayısını bu yıl sonuna kadar 14 bin kişiye çıkarmayı da hedefliyor.

Araştırma şirketi Canalys raporuna göre Honor, 2022’nin ilk çeyreğinde ana vatanı Çin’de pazar payını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla yüzde 20’ye çıkardı. Şirket, Çin’de yıllık bazda en çok büyüme kaydeden iki şirketten birisi olarak dikkat çekiyor.

Bu yıl katlanabilir modeli Magic V’yi çıkaran şirket, her sene bu segmentte yeni ürünler geliştirmeyi de hedefliyor.