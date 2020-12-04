Honor’un akıllı tartısı Scale 2 Türkiye’de

Honor Scale 2, Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sunuldu. 14 farklı vücut ölçümü yapması, 50 farklı kullanıcıya kadar veri kaydeden Honor Scale 2, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenlerin hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Honor Scale 2, ağırlık ölçümünün yanı sıra vücut kitle endeksi (BMI), vücut yağ oranı, kalp ritmi, iç organ yağ seviyesi, iskelet kas kütlesi, yağsız vücut kütlesi, bazal metabolizma hızı, vücuttaki su, protein, kemik mineral içeriği, vücut skoru, vücut yaşı ve vücut tipi gibi değerlerin de bilgisini veriyor. Honor Scale 2, bunun yanında, kişilerin geçmişe yönelik ölçüm değerlerini de mobil uygulama üzerinde tutarak, belirli dönemlerde vücutta yaşanan değişimi görmeyi, bu sayede egzersiz, diyet gibi uzun süreli planlamaları doğru yapmayı mümkün kılıyor.

50 kişiye kadar veri tutuyor

50’ye kadar farklı kullanıcının bilgisini saklayabilen Honor Scale 2, böylece tüm aile fertlerinin kendi verilerini kolayca takip etmesini sağlıyor. Ayrıca geçmiş ölçüm verilerine göre kullanıcıları tanıyabilen akıllı tartı, böylece ölçümü doğru kullanıcıyla eşleştiriyor.

Bluetooth bağlantısıyla Huawei Sağlık mobil uygulamasına bağlanan Honor Scale 2, geçmiş dönemli verileri de bu uygulama üzerinden sunuyor. Bağlantı kurmadan da 200’e kadar ölçümü hafızasında saklayan akıllı tartı, telefonunuza erişiminizin olmadığı anlarda bile rahatça kullanılıyor. Huawei TruFit™ algoritması sayesinde yüksek hassasiyette ölçümler yapabilen Honor Scale 2, 100 gramlık değişimleri bile kolayca algılayarak, size en net sonuçları veriyor.

Parlak beyaz yapısı, kompakt boyutlarıyla evinizin her köşesinde rahatça kullanabileceğiniz Honor Scale 2, online satış kanallarında 229 TL fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu.