HOP!’a 25,9 milyon TL’lik yeni finansman

Inveo Yatırım Holding, sürdürülebilirliğe önem veren ve geleceğin şehirlerinde ulaşımdan kaynaklı karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen paylaşımlı elektrikli mobilite platformu HOP!’a ortak oldu. Paylaşımlı mobilite platformu HOP!, yatırım turunda Inveo Yatırım Holding’den 24,2 milyon TL, toplamda ise 25,9 milyon TL’lik finansman aldı.

İlk aşamada paylaşımlı elektrikli skuterlar sunan HOP!, kısa zamanda elektrikli bisiklet, elektrikli moped, hafif elektrikli araba gibi alternatif elektrikli araçları da platformuna entegre etmeyi hedefliyor.

Hizmet ağını kontrollü şekilde genişletecek

Öncelikli olarak resmi otoritelerce tanınan yasal altyapısı oluşan paylaşımlı elektrikli skuter sektörünün ilk lisanslı şirketlerinden biri olan paylaşımlı mobilite platformu HOP! aldığı bu finansman ile mevcut şehirlerdeki araç sayısını arttırarak hizmet ağını kontrollü şekilde genişletecek.

Mevcutta hizmet verdiği il ve ilçelere ek olarak önümüzdeki dönemde hizmet vermeye başlayacağı yeni bölgeler ile ülke geneline yayılacak. Alınan finansman ile bölgesel genişlemenin yanı sıra, kullanıcılara en iyi sürüş deneyimini sağlayabilmek adına Ar-Ge yatırımlarında kullanılacak.

Inveo liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda, Inveo’nun yanı sıra HiVC GSYO, Koray Gültekin Bahar, Ahmet Bilgen ve İzzet Halyo da pay sahipleri arasında yerini aldı.

“Çevreci girişimleri desteklemekten mutluyuz”

Teknoloji ve yenilikçi iş modellerine destek verdiklerini kaydeden Inveo Yatırım Holding CEO’su Onur Topaç, Inveo Yatırım Holding’in sermaye piyasalarına ve geleceği parlak şirketlere yatırım yapan yeni nesil bir değer yatırımcısı olduğunu söyledi. Topaç, geçen yıl öz sermayelerini yüzde 310 büyüterek 148 milyon TL’den 606 milyon TL’ye çıkardıklarını anımsattı.

Inveo olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirecekleri yatırımlarla daha da büyümeyi planladıklarını anlatan Topaç, “Belirlemiş olduğumuz strateji doğrultusunda büyüme potansiyeli yüksek olan teknolojik ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak, onları daha verimli, katma değer üreten, daha karlı yapılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Amacımız finansal ve entelektüel sermaye koyarak desteklediğimiz şirketleri uluslararası piyasalarda rekabet edecek düzeye ulaştırmak. Belirlediğimiz büyüme stratejimiz kapsamında son olarak elektrikli mobilite platformu HOP!’a 24 milyon TL’nin üzerinde finansman sağladık. Sağladığımız finansman ile hedefimiz HOP!’un değerini ve pazar payını arttırarak alanında lider şirket konumuna yükseltmek.” şeklinde konuştu.

“Inveo’nun desteği bizim için çok değerli”

HOP Teknoloji A.Ş CEO’su Yiğit Kipman ise, Inveo Yatırım Holding’in deneyiminden yararlanarak, sağladıkları iş birliğiyle markalarının değerini ve pazar payını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri yatırımların ve büyümelerinin sürdürülebilir olmasında Inveo’nun desteğinin önemli olduğunu belirten Kipman, “Sunduğumuz araçlar, kısa mesafe yolculuklar için şehirlerin mevcut ulaşım ağına yeni bir ulaşım modu olarak entegre oluyor. Şu anda 3 büyük şehirde hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizi mevcut çevre ve kamu düzenini en üst seviyede gözeterek, çizilen kurallar çerçevesinde özenle sunuyoruz.” dedi.