Hopi, Hopishop’la ürün satışına başladı

Hopi, Hopishop ile alışverişi mobile taşıyor. Hopishop ile günlük giyimden plaj kıyafetlerine, aksesuardan kozmetiğe, organik gıdadan ev dekorasyonuna ve spor malzemesine yüzlerce marka müşteriyle buluşuyor.

Hopishop’la birlikte ilk kez ürün satışına başladıklarını söyleyen Hopi CEO’su Yalın Özcan, pandemiyle birlikte bir yandan gelişen dijital alışveriş alışkanlığı, bir yandan da müşterilerin farklı beklentilerinin mevcut uygulama ve platformlarla karşılanamamasının kendilerini Hopishop için harekete geçirdiğini aktardı.

Sokakta alışveriş deneyimini cep telefonlarına taşımak istediklerini ve Hopishop’u kurduklarını anlatan Özcan, “Hopishop, tasarım kıyafetler satan bir butikten aksesuar dükkanına geçmek, oradan bir sanat galerisini gezmek, organik ürünlerle dolu bir marketi keşfetmek gibi deneyimler vadediyor. Kullanıcılarımız ilham almak için dükkanlarda dolaşacak. Kendilerini geliştirmek, hayattan keyif almak, yeni deneyimler edinmek ve esinlenmek için aradıkları her şeyi Hopishop’ta bulacaklar.” diye konuştu.

10 milyon Hopi üyesi Hopishop’a ilham verdi

Pandemi öncesi 8,5 milyon olan Hopi kullanıcı sayısının 10 milyonu aştığını belirten Özcan, şunları söyledi: “Bu artışta pandemiyle birlikte artan online alışverişin de önemli etkisi oldu. Online alışverişler bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı. Online alışverişlerden kazandırılan Paracık miktarı ise geçen yıla oranla 4 kat fazla oldu. Black Friday ortalamanın 4 katı işlemle online alışverişin zirve yaptığı gün oldu. Alışveriş sıklığında yaşanan artış satın alınan ürün adedinde de kendini gösterdi. Sepetteki ürün sayısı bir önceki sene Kasım ayına göre yüzde 47 oranında arttı. Online alışverişlerde sepet ortalaması da yüzde 17’lik artış gösterdi.”

Hopi’nin günlük 300 bin ziyaret aldığına ve uygulama üzerinden günlük 70 bin alışveriş yapıldığına dikkat çeken Özcan, pandemide üyelerin değişen alışveriş alışkanlıklarının sağladığı verilerin Hopishop için ilham verdiğini aktardı.

Kullanıcılarına yaptıkları ankette katılımcıların yüzde 32’sinin pandemide sosyal medya platformlarının daha önemli hale geldiğini söylediğini kaydeden Özcan, “Yüzde 17’si online yoga, pilates, spor alışkanlıklarına, yüzde 16’sı evde tamirat/DIY çalışmalarına ve yüzde 15’i evde kişisel bakım rutinlerine, yüzde 11’i ahşap, resim gibi sanatsal hobilerine, yüzde 7’si ise örgü, dantel gibi el işi hobilerine devam edeceğini ifade etti. Bu nedenle Hopishop’ta geniş bir seçki yer alıyor.” şeklinde konuştu.

“Hopishop’tan deneyim satışı da yapacağız”

Tüketicilerin alışveriş yaparken güven sorunları yaşayabildiğine işaret eden Özcan, Hopishop ile bu markalara doğru hedef kitleye ulaşacakları bir platform sunmayı ve tüketicinin tek bir noktadan güvenli alışveriş yapmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Hopishop’ta yüzlerce marka yer aldığını belirten Özcan, “Hopishop ile kendisi ve yaşadığı ortam için en iyinin peşinde olanlara, aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir platform vadediyoruz. Yakın zamanda Hopishop’tan ürünün yanı sıra deneyim satışı da yapacağız.” dedi.