HOST Istanbul, dört kıtadan 5 bin satın almacıyı ağırlamaya hazırlanıyor

Önceki buluşmada başarıyla uyguladıkları Hosted Buyer programını, HOST Istanbul 2023 için de tekrarladıkları bilgisini paylaşan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Başta sektörün Güney Amerika, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Avrupa gibi hedef pazarları olmak üzere, dünyanın dört bir tarafındaki büyük satın almacılarla doğrudan iletişime geçip, onları hem İstanbul’da ağırlıyor hem de fuarımıza getiriyoruz” dedi.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracat fuarı Uluslararası HOST Istanbul, 9-12 Mart 2023 tarihlerinde 16’ncı kez kapılarını açacak. MENA bölgesinin bahar sezonundaki en önemli sektörel buluşması olan fuarda, Türkiye’nin yerli üreticileri en yeni koleksiyonlarını bir arada sergileyecek. Fuarda, “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları & Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerinde binlerce tasarım görücüye çıkacak. Toplam metrekare, katılımcı firma sayısı ve sergilenen ürün çeşitliliği bazında önceki fuarlara göre genişleyen HOST Istanbul 2023 hakkında detaylı bilgi almak, katılımcı ve ziyaretçi olarak fuarda yer almak isteyenler, www.hostistanbulfair.com adresini ziyaret edebilirler.