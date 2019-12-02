Hotelya’dan Balkanlar çıkarması

02 Aralık 2019

Butik hizmet anlayışı ve mobilya konusunda müşterilerine çözüm odaklı yaklaşımlar sunan Hotelya, yurt dışı projelerine bir yenisi daha ekledi.



Tüm otel odaları minimalist bir tarzda dizayn edilen Rotana by Bosmal Arjaan Hotel, Hotelya tarafından üretilen, sade, modern ve şık görünümlü mobilyaları tercih etti. 4 ay gibi kısa sürede 3 binin üzerinde üretilen mobilyalar, otel konsepti ile birebir uyumlu olacak şekilde tasarlandı.