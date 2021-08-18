Howden, Matrix Türkiye’yi satın aldı

Howden Türkiye, 2014’ten beri Türkiye’de hizmet gösteren ve reasürans ile ihtisas brokerliği konularında uzman olan Matrix Türkiye’yi satın aldı.

Gerçekleştirdikleri yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, Matrix Türkiye’nin yüzde 100’ünü satın aldıklarını ve bu satın almayla beraber Howden Türkiye’nin satış yelpazesinin genişleyeceğini belirtti.

“Organik büyümeye devam edeceğiz”

Büyüme planları doğrultusunda yatırım çalışmalarının süreceğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: “Stratejik büyüme hedeflerimize ve girişimci kurum kültürümüze uyan, müşteri öncelikli ve önce insan felsefesini benimsemiş dinamik firmaları bünyemize katarak inorganik ve pazar lideri olma stratejimiz doğrultusunda da organik büyümeye devam edeceğiz. Türkiye’de 7 senedir başarılı bir şekilde faaliyet gösteren Matrix Türkiye’yi Howden ailesine katarak müşterilerimize ve iş ortaklarımıza çözüm odaklı yeni hizmet alanları açmış olduk. Türkiye’deki yapılanmamız doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”



Howden Türkiye ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden son derece memnun olduklarını belirten Howden Matrix Genel Müdürü Kadri Solmaz ise Howden ailesine katılarak, uluslararası uzmanlık, finansal güç ve global piyasalara erişim anlamında müşterilerine ekstra bir fırsat yaratacaklarını söyledi.