Howden “Ortadoğu Sigortacılık Ödülleri”nde finalde

21 Ekim 2019

Orta Doğu Sigorta Endüstrisi Ödülleri, 2014 yılından bu yana Orta Doğu Sigorta Endüstrisi (MIIA) tarafından sigorta endüstrisinde mükemmelliği yakalamak, standartları yükseltmek ve piyasada daha fazla profesyonelliği sağlamak için düzenleniyor. Sigorta sektöründe yakından takip edilen yarışmada bu yıl 300'den fazla katılımcı yer alırken, şirketlerin ürünleri 19 jüri üyesi tarafından değerlendirildi.



Howden Group TMEA (Türkiye, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi, yapılan değerlendirmelerin ardından Yılın Brokeri ve Yılın İnovasyonu kategorilerinde finale kaldı. Howden, toplamda 15 ayrı kategorisi bulunan yarışmanın Yılın İnovasyonu kategorisinde finale Regulator ürünü ile dahil oldu.



Yarışmanın kazananları 21 Kasım tarihinde Dubai’de yapılacak olan ödül töreniyle açıklanacak.



GEÇTİĞİMİZ YIL DA ÖDÜL KAZANMIŞTI



Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, şirket olarak istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini belirterek, 2018 yılındaki 5. Orta Doğu Sigorta Sektörü Ödüllerinde Yılın Brokeri ödülünü kazandıklarını hatırlattı. Ödül kazanılan bir yılın ardından 300'ü aşkın firma arasından iki dalda birden Yılın Brokeri ve Yılın İnovasyonu kategorilerinde finale kalmanın çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, “Howden olarak, mükemmeliyetçi müşteri yaklaşımımız, inovasyona verdiğimiz önem ve insan kaynağına yatırımlarımız bizi her sene daha ileriye taşıyor. Bunun yanında, gösterdiğimiz çabalarımızın endüstri düzeyinde bu tür önemli platformlarda karşılık bulması bizi çok mutlu ediyor. Hem Yılın Brokeri hem de Yılın İnovasyonu dalında finale kaldık. Finale kalmak bile, bu daldaki attığımız adımların doğru istikamette olduğunun göstergesi.” dedi.