Howden Sigorta ile GRC Howden Sigorta tek çatıda birleşti

İngiltere merkezli sigorta ve reasürans brokerliği şirketi Howden Group Holdings'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Howden Türkiye bünyesindeki Howden Sigorta Brokerliği ile GRC Howden Sigorta ve Reasürans Brokerliği birleşti. Birleşme ile şirketin yeni unvanı Howden RE Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş oldu.

Konuya ilişkin Howden Türkiye’den yapılan açıklamaya göre birleşme, grubun global stratejileri ve ülke operasyonlarının optimum sinerji ile hizmet verebilmesi vizyonu doğrultusunda 1 Mart itibarıyla gerçekleşti. Howden Türkiye, artık Howden ACP ve Howden RE şirketleriyle faaliyet gösteriyor olacak. Önceki yapılanmada görev alan Cemal Uludağ ve Kadri Solmaz ise bu yeni oluşumda Howden RE Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri olarak devam edecek.

Grup adına önemli bir adım

Açıklamada görüşlerine yer verilen Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (TMEA) Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, Howden Sigorta ile GRC yapısının birleşmesiyle tüm hizmet yelpazelerini Howden RE Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş altında bir araya getirmekten büyük gurur duyduklarını belirtti. Gelecek dönem planlarını gerçekleştirmek için bu birleşmenin Howden adına çok önemli bir adım olduğunu kaydeden Yılmaz, Howden’ın artık Türkiye’de Brokerlik alanında Howden ACP, Reasürans ve Özel Spesifik Riskler alanında Howden RE markaları ile hizmetlerine devam edeceğini bildirdi.

Howden RE Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Vedat Basan ise, “Reasürans çözümleri ve diğer uzmanlık alanlarında sunduğumuz hizmetler için birleşme büyük önem taşıyor. Bu yeni yapı dahilinde yeni projeler ve hizmetler sunmaya hazırlanıyoruz, bu vesileyle bu birleşmenin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.