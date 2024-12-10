Howden Türkiye CEO’su Yılmaz: İklim finansmanında sigortaya stratejik düzeyde ihtiyaç var
'The Great Enabler' başlıklı rapora atıfta bulunan Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, “Tarih bize sigortaya yıllık bir emtia haline getirilmiş tedarik faaliyeti olarak değil stratejik düzeyde ihtiyacımız olduğunu söylüyor” dedi.
İngiltere merkezli Howden Group, Howden Group Londra Climate Risk & Resilience Ekibi ve Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz’ın başkanlığında Howden Türkiye ekibi ile bu yıl Azerbaycan'da düzenlenen COP29’a katıldı.
Konferans kapsamında, Boston Consulting Group (BCG) ve High-Level Climate Champions ile Howden'ın yayınladığı ve sigortanın iklim finansmanı için neden kritik bir kolaylaştırıcı olduğunu vurgulayan 'The Great Enabler' başlıklı çalışma da paylaşıldı.
Great Enabler'ın bir rapordan daha fazlası olması gerektiğini belirten Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, "Tarih bize sigortaya yıllık bir emtia haline getirilmiş tedarik faaliyeti olarak değil stratejik düzeyde ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Finansman için doğal stratejik ortak olarak çalışması gerekiyor" dedi.
Raporla ve zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, İklim Politikası Girişimi (CPI) Küresel Direktörü Barbara Buchner'ın da ifade ettiği gibi sigortanın artık sadece odada olmaktan masada olmaya doğru ilerlediğini söyledi. Dünyanın net sıfıra geçiş için birçok sigorta mekanizmasına sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, bunların artık finans ve sigorta piyasaları arasındaki daha stratejik bir ilişki yoluyla ölçeklendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, “Great Enabler'ın bir rapordan daha fazlası olması gerekiyor, sigorta pazarında paradigma değişimini tetikleyecek bir hareket olması gerekiyor.
İklim riskiyle ilgili ileriye dönük bir fiyat eğrisi de bu değişim için kritik öneme sahip. Howden CRR CEO'su Rowan Douglas'ın zirvede söylediği gibi sigortayı, geleceğe geri götürmeliyiz. Tarih bize sigortaya yıllık bir emtia haline getirilmiş tedarik faaliyeti olarak değil stratejik düzeyde ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Finansman için doğal stratejik ortak olarak çalışması gerekiyor, yin olmadan yang denge değildir. Ayrıca daha büyük bir kamu-özel sektör iş birliğine ihtiyacımız var. Özel sektör finansmanının gerçek kaldıracını sağlamak için karma sigortayla tamamlanan karma finansman gerekiyor” dedi.
Çalışmaya göre, 2030 İklim çözümlerinin başarıya ulaşması için, sigorta sektörünün sunduğu fırsatların daha iyi anlaşılması ve süreçlerin erken aşamalarında dâhil edilmesi büyük önem taşıyor.
“19 trilyon dolarlık sermayenin kilidi açılabilir”
10 trilyon dolarlık iklim finansmanına güç veren sigorta çözümlerini içeren 'The Great Enabler' başlıklı çalışma, aynı zamanda iklim değişikliği için gerekli sermayenin ortaya çıkarılması amacıyla sigortanın finansmanın yanında konumlandırılmasına duyulan acil ihtiyacın da altını çiziyor. Sigorta sektörü, bu dönemin tanımlayıcı zorluklarını aşmada kritik bir role sahip. Sermaye yönetiminde temel bir unsur olan sigorta, stratejik bir öncelik haline getirildiği takdirde, 2030’a kadar iklim geçişini desteklemek amacıyla taahhüt edilen 19 trilyon dolarlık yatırım sermayesinin kilidini açabilir. Bu yatırımın 10 trilyon dolardan fazlası, sigorta teminatı gerektiriyor.