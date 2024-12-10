Howden Türkiye CEO’su Yılmaz: İklim finansmanında sigortaya stratejik düzeyde ihtiyaç var

İngiltere merkezli How­den Group, Howden Group Londra Climate Risk & Resilience Ekibi ve How­den Türkiye Yönetim Kuru­lu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz’ın başkanlığın­da Howden Türkiye ekibi ile bu yıl Azerbaycan'da düzen­lenen COP29’a katıldı.

Kon­ferans kapsamında, Boston Consulting Group (BCG) ve High-Level Climate Champi­ons ile Howden'ın yayınladığı ve sigortanın iklim finansma­nı için neden kritik bir kolay­laştırıcı olduğunu vurgulayan 'The Great Enabler' başlık­lı çalışma da paylaşıldı.

Great Enabler'ın bir rapordan daha fazlası olması gerektiğini be­lirten Howden Türkiye Yöne­tim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, "Tarih bize sigortaya yıllık bir emtia haline getirilmiş tedarik faa­liyeti olarak değil stratejik dü­zeyde ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Finansman için do­ğal stratejik ortak olarak çalış­ması gerekiyor" dedi.

Raporla ve zirveyle ilgili de­ğerlendirmelerde bulunan Yıl­maz, İklim Politikası Girişimi (CPI) Küresel Direktörü Bar­bara Buchner'ın da ifade etti­ği gibi sigortanın artık sadece odada olmaktan masada olma­ya doğru ilerlediğini söyledi. Dünyanın net sıfıra geçiş için birçok sigorta mekanizmasına sahip olduğunu kaydeden Yıl­maz, bunların artık finans ve sigorta piyasaları arasındaki daha stratejik bir ilişki yoluy­la ölçeklendirilmesi gerektiği­ne dikkat çekti. Yılmaz, “Great Enabler'ın bir rapordan daha fazlası olması gerekiyor, sigor­ta pazarında paradigma deği­şimini tetikleyecek bir hareket olması gerekiyor.

İklim riskiy­le ilgili ileriye dönük bir fiyat eğrisi de bu değişim için kri­tik öneme sahip. Howden CRR CEO'su Rowan Douglas'ın zirvede söylediği gibi sigorta­yı, geleceğe geri götürmeliyiz. Tarih bize sigortaya yıllık bir emtia haline getirilmiş teda­rik faaliyeti olarak değil stra­tejik düzeyde ihtiyacımız ol­duğunu söylüyor. Finansman için doğal stratejik ortak olarak çalışması gerekiyor, yin olma­dan yang denge değildir. Ayrı­ca daha büyük bir kamu-özel sektör iş birliğine ihtiyacımız var. Özel sektör finansmanının gerçek kaldıracını sağlamak için karma sigortayla tamam­lanan karma finansman gere­kiyor” dedi.

Çalışmaya göre, 2030 İklim çözümlerinin başarıya ulaş­ması için, sigorta sektörünün sunduğu fırsatların daha iyi anlaşılması ve süreçlerin er­ken aşamalarında dâhil edil­mesi büyük önem taşıyor.

“19 trilyon dolarlık sermayenin kilidi açılabilir”

10 trilyon dolarlık iklim finansmanına güç veren sigorta çözümlerini içeren 'The Great Enabler' başlıklı çalışma, aynı zamanda iklim değişikliği için gerekli sermayenin ortaya çıkarılması amacıyla sigortanın finansmanın yanında konumlandırılmasına duyulan acil ihtiyacın da altını çiziyor. Sigorta sektörü, bu dönemin tanımlayıcı zorluklarını aşmada kritik bir role sahip. Sermaye yönetiminde temel bir unsur olan sigorta, stratejik bir öncelik haline getirildiği takdirde, 2030’a kadar iklim geçişini desteklemek amacıyla taahhüt edilen 19 trilyon dolarlık yatırım sermayesinin kilidini açabilir. Bu yatırımın 10 trilyon dolardan fazlası, sigorta teminatı gerektiriyor.