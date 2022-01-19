Howden, Türkiye'de büyümesini bu yıl da sürdürecek

Global sigorta piyasasının en önemli oyuncularından İngiltere merkezli Howden Group, 2021 yılındaki performansını ve 2022 yılı hedeflerini paylaştı. 2021 yılını değerlendiren Howden TMEA Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, Howden TMEA Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, şirket olarak Türkiye’de marka ve insan kaynağı kalitesi anlamında sektörde önemli oyunculardan biri haline geldiklerini ve 2021 için belirledikleri hedefleri aştıklarını vurguladı.

2021’de, tüm segmentlerde müşterilerine hizmet vermeye ve portföylerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: “Büyük kurumsal müşterilere özel olarak odaklanarak ilave bir hizmet girişimi başlattık. Türkiye’nin önde gelen büyük holding ve firmalarından en önemli isimler, artan bir hızda artık Howden Türkiye ile çalışıyor. Kendilerinin hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki coğrafyalarda risklerini sigortalıyoruz. Ayrıca, COVID-19 sonrası yaşanan değişikliklerin ‘Türkiye Ekonomisine Yansımaları ve Bu Gelişmeler Sonucunda 2021’e Etkileri’ başlığı altında Türkiye sigorta sektörüne ilişkin önemli bir araştırma yayımlayarak, Türkiye'deki müşterilerimiz ve sigortacılar ile paylaştık. Bu çalışmayla sektörümüze katkı sunduğumuz gibi bir yandan da kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle katma değer yaratmaya devam ettik. Sürdürebilirlik ve çevreye duyarlı çeşitli yardım kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştirdik. Çalışanlarımız da topluma destek olacak faaliyetlerde gönüllü olarak bulundular ve yaşadığımız toplumun desteklenmesini önemseyen kurumsal misyonumuz için güzel örnekler oluşturdular.”

“Yeni yılda da büyümeye devam edeceğiz”

Şirket olarak bu yıl da büyüme stratejilerini devam ettireceklerini aktaran Yılmaz, “Howden Türkiye olarak 2022 yılında da pozisyonumuzu korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ayrıca; enerji, inşaat, gemicilik, havacılık, endüstriyel riskler, finansal ve yönetici sorumluluk riskleri, siber riskler, ticari alacak riskleri gibi birçok ihtisas gerektiren risk konularında çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. 2021 yılının son aylarında gerçekleştirdiğimiz Matrix satın alması gibi stratejik büyüme hedeflerimize uygun fırsatlarla da ilgilenmeye devam edeceğiz. Yanı sıra satış yelpazemizi genişletip 200’e yakın uzman çalışanımızın sayısını da artırarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’daki ofislerimizde ürün ve hizmet çeşitliliğimizi fazlalaştırıp yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.

“2022, Türkiye sigorta sektörü için hareketli olacak”

Türk sigorta sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, Türk sigorta sektörünün her türlü zor şartlara karşın büyüme trendini devam ettirdiğini vurguladı. Ancak sektörün, yurt ekonomisinde ve kişi başı prim üretiminde dünyada olması gerektiği yerde olmadığını belirten Yılmaz, şunları söyledi: “Ülkemizin pastadan aldığı payı büyütmek için Türkiye’de sigorta bilinci ve kullanımının yaygınlığı artmalı. Bunun için kuşkusuz sektörün tüm oyuncularının ve devletin atacağı daha birçok adım olacak. Türkiye’nin 2020-2021 senelerinde içinden geçtiği pandemi ve makroekonomik kaynaklı hareketlilik, doğal olarak ekonomi üzerinde enflasyonist baskıyı ve fiyat hareketliliğini de arttırdı. Global sigorta piyasalarında da, enflasyonist baskılar ve global hasar trendlerinin artması, özellikle reasürans maliyetlerinde baskı oluşturmaya devam etmekte. Global piyasalarda 2021 senesinde 100 milyar dolar mertebesinde katastrofik hasar yaşandı ki bu son beş senedeki ikinci en yüksek hasarlı yıl anlamına geliyor. Tüm bunların ışığında, özellikle kurumsal sigorta alıcılarının bu kadar dinamik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, uzmanlaşmış ve kendilerine doğru bir şekilde kılavuzluk edebilecek kurumlarla çalışmaya daha fazla ihtiyaç duyacağına inanıyorum.”