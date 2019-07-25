Howden Türkiye'de üst düzey atama

25 Temmuz 2019

İngiliz Hyperion Sigorta Grubu'na bağlı Howden Sigorta, Türkiye'deki kadrosunu güçlendiriyor. Howden'ın Akıllı Sağlık Harcaması Yönetim Programı olan Smartie'nin İş Geliştirme ve Proje Direktörlüğü görevine Ersegün Odabaşı getirildi.

Hyperion Insurance Group’un perakende brokerlik kolu olan Howden, 10 binden fazla çalışanla 90’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 22 milyar dolarlık prim üretimi gerçekleştiren şirket, ABD dışında dünyanın en büyük sigorta brokeri konumunda bulunuyor. Türkiye'de 2012 yılından bu yana faaliyette olan Howden, geçtiğimiz yıl satın aldığı ACP Sigorta ile birlikte Türkiye'nin en büyük üç sigorta brokerlik şirketinden birisi haline geldi.



Son dönemde işe alımlara ağırlık veren Howden, SMARTIE İş Geliştirme ve Proje Direktörlüğü görevine Ersegün Odabaşı'nı getirdi. Odabaşı, Howden'ın Akıllı Sağlık Harcaması Yönetim Programı olan Smartie'nin Türkiye pazarındaki gelişimi ve bu uygulamanın yurt dışına açılımı ile ilgilenecek. Smartie'nin ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracını koordine edecek olan Odabaşı, sonrasında ise dünyaya açılım sürecini yürütecek.



1989 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Odabaşı, iyi derecede İngilizce biliyor. Odabaşı, 1998 yılından bu yana sigortacılık sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev aldı.



SMARTIE NEDİR?



Smartie Akıllı Tazminat Yönetimi, Howden'ın sağlık sigorta harcamalarında veri analizinin yapıldığı özel bir CRM uygulaması. Sağlık sigortalı harcamalarının maliyet etkin ve pratik kullanımını etkileyen tüm parametreleri (tüketilen teminat tipi, katılım payı, anlaşmalı kuruluş, lokasyon vb.) takip etmek üzere içerisinde barındıran bir CRM programı altyapısı üzerinde geliştirilmiş özel bir yazılım olan Smartie, alışılmışın dışında, grup sağlık sigortalarında direkt bireysel kullanıcı ile iletişim kurabiliyor.

Böylece sigorta poliçesinin maliyetinin etkin kullanımını sağlayarak bilgilendirme mesajları ile kullanıcıya poliçesini daha etkin bir biçimde ve akıllıca kullanmasına destek ve yönlendirici oluyor. Kullanıcı sistem sayesinde limitini ve cebinden yaptığı harcamalarını kontrol altına alabiliyor. Bu program ile şirketler ise kullanıcıların yaptığı tasarrufların yansımalarını hissetmenin dışında IK Departmanları üzerindeki iş yükünü hafifletebiliyor.