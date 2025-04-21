Howden’dan Balkanlar ve K. Ortadoğu’ya sigorta

Hamide HANGÜL

İngiltere merkezli sigor­ta brokeri Howden, İs­tanbul’daki ikinci, Türki­ye genelindeki yedinci ofisini İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) açtı. Howden Türkiye Bölge CEO’su ve Yönetim Ku­rulu Başkanı Atınç Yılmaz, Türkiye'nin istikrarı ve kuv­vetli jeopolitik konumu ile bir cazibe merkezi olduğunu be­lirtti.

İFM ofisinin aynı za­manda Howden Türkiye’nin bölgesel bir merkez olarak konumlandığının gösterge­si olduğunu söyleyen Yılmaz, İFM’den Türkiye ve çevresin­deki ülkelere daha iyi hizmet sunmak istediklerini söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu bölgeler arasında Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkan­lar, hatta son dönemde Kuzey Ortadoğu ve Suriye gibi böl­geler de bulunuyor. Buradaki vizyonumuz; İstanbul Finans Merkezi’ndeki uzmanlığımızı kullanarak bölge ülkelerine si­gorta hizmeti ihraç etmek.”

“Türkiye’yi bölgesel üs haline getireceğiz”

Howden Avrupa CEO’su Luigi Sturani de Türkiye'de­ki yeni yatırım hedefleri doğ­rultusunda yollarına kararlı­lıkla devam ettiklerini belirtti. Türkiye’yi bölgesel anlamda bir merkez haline getirmek istediklerini vurgulayan Stu­rani, “Türkiye'de bu vizyon doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz” dedi. Sturani, Türkiye’nin, stratejik konu­munun bölgesel operasyonlar açısından önemini her geçen gün artırdığını söyledi.

Tür­kiye’nin, coğrafyalar arasın­da bir köprü işlevi gördüğünü belirten Sturani, İstanbul Fi­nans Merkezi gibi projelerin de uluslararası yeteneklerin ve yeni şirketlerin ülkeye çekil­mesinde önemli rol oynayaca­ğını dile getirdi. Sturani, “Orta Asya'dan Balkanlar’a ve Doğu Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hizmet sunabil­mek için Türkiye, bizim için ideal bir merkez konumunda. Bu hedef doğrultusunda yatı­rımlarımızı artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Stu­rani, İFM’nin Türkiye için çok heyecan verici bir girişim ol­duğunu da sözlerine ekledi.

“Dolar ve enflasyona değil büyümeye bakıyoruz”

Türkiye'ye her zaman uzun vadeli olarak baktıklarını kaydeden Howden Avrupa CEO’su Luigi Sturani, şöyle devam etti: "Kısa vadeli bakarsanız mevcut enflasyon bir kompleksite unsuru olarak görülebilir ancak kısa vadeli rakamları dikkate almak yerine biz, uzun vadeli bakış açısını tercih ediyoruz. Hem sektörün hem de yaptığımız işin kalitesine odaklanıyoruz. Dolar şu kadar oldu, enflasyon bu kadar çıktı yerine şirket sağlıklı mı ve sağlıklı bir biçimde büyüyor mu soruları bizim için çok daha önemli."