Howden’dan Balkanlar ve K. Ortadoğu’ya sigorta
İngiltere merkezli sigorta şirketi Howden, İstanbul’da ikinci ofisini İstanbul Finans Merkezi’nde açtı. Howden Türkiye Bölge CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, hedefledikleri bölgeler arasında Balkanlar, Kuzey Ortadoğu ve Suriye olduğunu söyledi.
Hamide HANGÜL
İngiltere merkezli sigorta brokeri Howden, İstanbul’daki ikinci, Türkiye genelindeki yedinci ofisini İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) açtı. Howden Türkiye Bölge CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, Türkiye'nin istikrarı ve kuvvetli jeopolitik konumu ile bir cazibe merkezi olduğunu belirtti.
İFM ofisinin aynı zamanda Howden Türkiye’nin bölgesel bir merkez olarak konumlandığının göstergesi olduğunu söyleyen Yılmaz, İFM’den Türkiye ve çevresindeki ülkelere daha iyi hizmet sunmak istediklerini söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu bölgeler arasında Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkanlar, hatta son dönemde Kuzey Ortadoğu ve Suriye gibi bölgeler de bulunuyor. Buradaki vizyonumuz; İstanbul Finans Merkezi’ndeki uzmanlığımızı kullanarak bölge ülkelerine sigorta hizmeti ihraç etmek.”
“Türkiye’yi bölgesel üs haline getireceğiz”
Howden Avrupa CEO’su Luigi Sturani de Türkiye'deki yeni yatırım hedefleri doğrultusunda yollarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Türkiye’yi bölgesel anlamda bir merkez haline getirmek istediklerini vurgulayan Sturani, “Türkiye'de bu vizyon doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz” dedi. Sturani, Türkiye’nin, stratejik konumunun bölgesel operasyonlar açısından önemini her geçen gün artırdığını söyledi.
Türkiye’nin, coğrafyalar arasında bir köprü işlevi gördüğünü belirten Sturani, İstanbul Finans Merkezi gibi projelerin de uluslararası yeteneklerin ve yeni şirketlerin ülkeye çekilmesinde önemli rol oynayacağını dile getirdi. Sturani, “Orta Asya'dan Balkanlar’a ve Doğu Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hizmet sunabilmek için Türkiye, bizim için ideal bir merkez konumunda. Bu hedef doğrultusunda yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Sturani, İFM’nin Türkiye için çok heyecan verici bir girişim olduğunu da sözlerine ekledi.
“Dolar ve enflasyona değil büyümeye bakıyoruz”
Türkiye'ye her zaman uzun vadeli olarak baktıklarını kaydeden Howden Avrupa CEO’su Luigi Sturani, şöyle devam etti: "Kısa vadeli bakarsanız mevcut enflasyon bir kompleksite unsuru olarak görülebilir ancak kısa vadeli rakamları dikkate almak yerine biz, uzun vadeli bakış açısını tercih ediyoruz. Hem sektörün hem de yaptığımız işin kalitesine odaklanıyoruz. Dolar şu kadar oldu, enflasyon bu kadar çıktı yerine şirket sağlıklı mı ve sağlıklı bir biçimde büyüyor mu soruları bizim için çok daha önemli."