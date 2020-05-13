Hoya Optik'ten gençlere özel 'geleceği hayal ettiren' yarışma

13 Mayıs 2020

Optik sektörünün global oyuncularından HOYA, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası hayatın normale dönüşünü gençlerin gözünden umutla görmek için bir yarışma başlattı. Pozitif düşünmeye sevk eden ve umut aşılayan ‘Umutla Geleceğe Bak’ yarışmasında 12-18 yaş arası gençlerin gözünden geleceği resmeden çizimleri değerlendirmeye alınacak. 19 Mayıs 2020 tarihine kadar çizimlerin toplanacağı yarışmada jüri tarafından seçilen ilk üç resim 750 TL, 500 TL ve 250 TL’lik hediye çeklerinin sahibi olacak.

Kazananların 1 Temmuz 2020’de Hoya Türkiye’nin resmi Instagram hesabından (/hoyaturkey) duyurulacağı yarışmaya katılım ise tr.info@hoya.com adresine mail yoluyla kabul edilecek. Karakalem, sulu boya, renkli kalemler, pastel boya, vs. de dahil olmak üzere bütün boyalar ile el çizimi yapılan resmin fotoğrafının yanı sıra katılımcı ad soyad, doğum tarihi ve sosyal medya hesap bilgileri ilgili mail adresine gönderildiğinde başvuru tamamlanacak.