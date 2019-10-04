HP, tasarruf için 8000 kişiyi işten çıkaracak
ABD'li bilgisayar üreticisi HP yeniden yapılandırma kapsamında çalışanların yüzde 16'sını işten çıkaracak.
ABD'li bilgisayar üreticisi HP, maliyetlerini azaltmaya yönelik yeniden yapılandırma planı kapsamında çalışanların yüzde16'ını işten çıkaracağını açıkladı.
HP'den yapılan açıklamaya göre yaklaşık 8.000 kişi işten çıkarılacak.
HP, planın 2022 mali yıl sonuna kadar yılda yaklaşık 1 milyar dolar brüt tasarruf sağlayacağını öngörüyor.
Şirket'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu bir dosyaya göre, dünya genelinde yaklaşık 55.000 çalışanı bulunuyor. Reuters hesaplamalarına göre şirket, böylece çalışanların yaklaşık yüzde16'sını işten çıkarmış olacak.