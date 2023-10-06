HP’den Kahve telvesi ve yemek yağından bilgisayar!

HP’nin öncelikli hedefleri arasında iklim değişikliğiyle mücadele etmek, insan haklarını korumak ve dijital eşitliği hızlandırmak için acilen harekete geçerek dünyanın en sürdürülebilir ve adil teknoloji şirketlerinden biri olmak yer alıyor.

Bu ilkeler bağlamında HP, en sürdürülebilir ürün ve çözüm portföyünü tasarlarken net sıfır karbon ve tamamen üretken ekonomiye doğru ilerliyor. İklim kriziyle mücadele, özel sektör ve kamu sektörü genelinde acil eylem gerektiren benzeri görülmemiş bir zorluk. Gezegenimizin korunmasında hepimizin ortak bir payı var ve hizmet verdiği toplumlar üzerinde sürdürülebilir bir etki yaratmak tüm şirketler için bir öncelik olmalı. HP’nin iklim hedefleri ve sürdürülebilirlik taahhütleri, net sıfır karbon, tamamen yenileyici bir ekonomi sağlamak, genel çevresel ayak izini azaltmak ve sektördeki en sürdürülebilir ürün, çözüm ve elyaf bazlı ambalaj portföyünü oluşturmak gibi hedefler etrafında şekilleniyor.

Onlarca yıldır iklim eylemi ve sürdürülebilirlik konusunda sektöre öncülük eden HP'nin en büyük etkiyi yaratabileceği üç alan bulunuyor: Karbon ayak izini azaltmak, Döngüsellik ve Ormanlaşma. Bu taahhütlerle HP, sektördeki en agresif ve kapsamlı iklim eylemi hedeflerini gerçekleştiriyor.

Bu hedefler şöyle sıralanıyor:

· HP değer zinciri sera gazı (GHG) emisyonlarını 2030 yılına kadar (2019 yılına kıyasla) yüzde 50 azaltmak ve 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak

· 2025 yılına kadar HP operasyonlarında sıfır atığa ulaşmak

· 2030 yılına kadar ürünler ve ambalajlar için yüzde 75 döngüselliğe ulaşmak

· 2030 yılına kadar ürünlerinde ve baskı hizmetlerinde kullanılan HP dışı kağıtlar için ormansızlaşmayı engellemek.

· Ev ve ofis yazıcıları ve sarf malzemeleri, PC'ler ve ekranlar için tüm HP marka kağıt ve kağıt tabanlı ambalajlar için yalnızca sürdürülebilir elyaf tedarik etmeye devam etmek.

HP Türkiye Genel Müdürü, Orta ve Doğu Avrupa Kanal Lideri Emre Alaman, bu hedeflere ulaşmak için işlerini dönüştürdüklerini sürdürülebilir malzemelere geçerek tedarik zincirlerini karbondan arındırmaya, ürünlerini daha enerji verimli hale getirmeye, ormanlara yatırım yapmaya odaklandıklarını belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Bu sadece yapılması gereken en doğru şey değil, aynı zamanda işimizi güçlendirecek olan inovasyon ve büyüme adımlarımızın arkasındaki itici güçtür. İklim krizi acil kolektif eylem gerektiriyor: büyük zorluklarla karşı karşıya olduğumuz için ortak çözümlere ihtiyacımız var. İlerleme kaydetmek ve işimizi, toplumlarımızı ve gezegenimizi gelecek nesiller için sürdürülebilir kılmaya yardımcı olma noktasında herkese görev düşüyor. Biz açıkça doğa temelli çözümleri genişletmeye odaklanıyoruz; HP olarak ormanları korumaya, restore etmeye ve iyileştirmeye kararlıyız.”

2022 yılı boyunca HP ürünlerinde toplam 32.200 ton tüketici sonrası geri dönüştürülmüş içerikli plastik kullandı ki bu da toplam plastik kullanımının yüzde 15'ine denk geliyor. 2022'ye kadar, 2006'dan bu yana geri dönüştürülmüş HP kartuşları da dahil olmak üzere toplam 142.000 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanarak 5,4 milyardan fazla orijinal HP kartuşu üretti. Bu sayede bir milyardan fazla orijinal HP kartuşu, tahmini 149 milyon giysi askısı ve 5,8 milyar tüketici sonrası plastik şişe çöplüklerden uzak tutuldu, bunun yerine bu malzemeler sürekli kullanım için ileri dönüştürüldü. HP Karton bazlı mürekkep kartuşu, mürekkep litresi başına plastik kullanımını %80 oranında azaltıyor ve üretim ve nakliye ile ilgili tasarruflar nedeniyle yaşam döngüsü sera gazı emisyonlarını plastik mürekkep kartuşuna kıyasla %66 oranında azaltıyor. HP E-Serisi G5 Monitörler, geri dönüştürülmüş alüminyum, okyanusa bağlı plastik ve plastik muhafazada kahve telvesi dahil olmak üzere %90 geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeler içeriyor.

Şöyle düşünün: Bir sonraki bilgisayarınızın kısmen geri dönüştürülmüş kahve telvesi veya yemeklik yağdan yapıldığını hayal edebiliyor musunuz? 2019 yılından bu yana HP, karbon nötrlüğü hedeflerine doğru ilerlerken ürünlerinin ve ambalajlarının üretiminde daha önce bahsedilenler gibi yarım milyar kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullandı.

Türünün ilk örneği iş ortağı sürdürülebilirlik programı: HP Amplify Impact

HP, herkesin ortak çaba göstererek dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğine inanıyor. Bu amaçla kurduğu HP Amplify Impact ile ortaklarını sürdürülebilirlik yolculuğuna davet ediyor. 2021 yılında pilot program olarak başlatılan HP Amplify Impact, türünün ilk örneği olan iş ortağı değerlendirmesini temsil ediyor. 2022 yılı boyunca, HP ile ilişkili kanal ortağı gelirinin yüzde 80'inden fazlasını temsil eden 3.500'den fazla HP ortağı, Amplify Impact Initiatives Hub'a kaydolarak erişim kazandı. Sürdürülebilirliğin belirleyici bir faktör olduğu program, küresel ölçekte yeni avantajlar sunuyor. Bugün HP Amplify Impact 43 ülkeden 10.000’den fazla iş ortağına HP'nin İklim Eylemi, İnsan Hakları ve Dijital Eşitlik alanlarında anlamlı bir etki yaratma çabalarına katılma fırsatı sağlıyor.

HP Amplify Impact Küresel Lider Ödülü, Sürdürülebilir İş Ödülü, İş Mükemmelliği Ödülü, İklim Eylemi Ödülü, Çeşitlilik, Eşitlik & Kapsayıcılık Stratejisi Ödülü ve HP LIFE Award dahil olmak üzere altı kategoride iş ortaklarının Sürdürülebilir Etki başarılarını kutluyor. 2022 Amplify Impact Awards’ın kazananlarını açıkladı. En iyi genel sürdürülebilirlik performansını sergileyen ve sürdürülebilir iş yapma konusunda üstün performans gösteren en iyi performans gösteren HP iş ortağına verilen ödülünü Türkiye’den Denker Elektronik kazandı.

HP'nin çevresel etkiyi azaltma ve üstün enerji verimliliği çabaları

HP Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Hande Baloğlu Toker, bürünlerimizin tasarımında döngüsel ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyoruz. İnsan ve çevre düşünülerek tasarlanan HP 14" Dizüstü Bilgisayar Eco Edition'ı duyurduk. Bu bilgisayarlar ayrıca, EPEAT® Gold Tescilli ve ENERGY STAR® Sertifikalı. HP, bilgisayarlarımızın tasarımında aslında okyanusa karışacak olan plastik, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler ve geri dönüştürülmüş metaller gibi geri dönüştürülmüş içerikler kullanılıyor. Dahası, bunları yüzde 100 sürdürülebilirlik kaynaklı ve geri dönüştürülebilir ambalaj malzemeleriyle paketliyoruz.”

HP Türkiye ayrıca, 1991 yılında başlattığı HP Gezegen Ortaklığı Geri Dönüşüm Programı aracılığıyla ücretsiz olarak müşterilerinin kartuş tonerlerini ve donanımlarını topluyor ve geri dönüştürüyor. Bu kapsamda, 1991 yılından bugüne kadar 1,7 milyon ton donanım ve sarf malzemesi toplanarak geri dönüştürüldü. 2016 yılından itibaren 820 milyon adet kartuş toner geri dönüştürüldü ve bunlardan 4,2 milyar adet yeni kartuş toner üretildi. HP kartuş tonerlerinin içerisinde yüzde 70 ile 80 arasında geri dönüştürülmüş plastik var. Türkiye’den de birçok kurumsal müşteri HP Gezegen Ortakları Geri Dönüşüm Programına online olarak toplama talep ediyor ve çevresel etkilerini azaltıyor.

“Daha yeni başlıyoruz” diyen HP'nin yeni büyüme stratejisi, müşterilerin ihtiyaçlarına ve zorluklarına yanıt veren yenilikçi ve daha da önemlisi sürdürülebilir teknoloji çözümlerine yönelik özel bir çabayı ifade ediyor. Dijital inovasyon, siber güvenlik ve yeni iş düzenlemelerine yönelik ürün ve hizmet sunmaya devam ederken, sürdürülebilirliğin Türk tüketiciler için de ilgi çekici ve önemli olduğunu görmekten mutluluk duyuyor.