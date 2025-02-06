HRup Türkiye Kurucusu Hakan Çil işgücü piyasasını değerlendirdi

Giderek küreselleşen ve dijitalleşen dünyada bir ülkenin gerçek gücü üretebildiği değerle ölçülüyor. Bu kapsamda Türkiye’nin de her bireyin değer kattığı, her bölgenin kalkındığı bir yapı için daha fazla üretmesi, tüm dünya ülkeleri gibi daha adil bir istihdam ortamı oluşturması gerektiğini aktaran insan kaynakları platformu HRup Türkiye, mevcut istihdam düzenini değerlendirirken hayata geçirilebilecek yaklaşımları da paylaştı.

HRup Türkiye ve Erce Group Kurucusu Hakan Çil, “Ülkemizde sanayileşmenin yalnızca belli bölgelerde yoğunlaşması, uzun vadede ülke ekonomisi için sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü bir ülkenin gücü, üretim kapasitesiyle ölçülür. Nitekim, işsizlik oranının artmasının temelinde de işgücünün bazı coğrafi bölgelerde yoğunlaşmasının yattığını düşünüyorum. Bazı şehirlerimizde üretim ve hizmet sektöründe personel bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Öyle ki Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerden işgücü transferine giden sanayi kuruluşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Belirli şehirlerin bazı sektörlerle özdeşleşmesi gerekiyor. Bu modelle işgücü ile iş modelleri buluşurken, işsizlik oranı da doğrudan düşebilir” dedi.

“İşgücüne katılma oranı, piyasanın canlılığını ve potansiyelini ortaya koyuyor”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde sanayi yatırımlarının artırılmasıyla hem bölgesel istihdam oranlarını yükseltilebileceğini hem de ülke ekonomisine katkıda bulunulabileceğini söyleyen Hakan Çil, “Türkiye İstatistik Kurumu’na göre ülkemizde işgücü 35 milyon 923 bin kişi iken, işgücüne katılma oranı yüzde 54,4 olarak ölçülüyor. Bu, işgücü piyasasının canlılığını ve potansiyelini gösteren önemli bir veri. Daha fazla insanı işgücüne dahil edebilmek için eğitim, meslek edindirme programları ve özellikle kadın istihdamını destekleyen politikalar hayata geçirilmeli. Özellikle kadınların işgücüne katılım oranı, dikkat edilmesi gerekilen bir konu. Bu alanlarda ilerleme kaydedilirse, istihdam oranı ve işgücü piyasasının genel sağlığı daha da güçlenebilir” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Türkiye’deki işgücü piyasası, genel olarak dengeli bir seyir izliyor. Ancak işgücüne katılım oranının artırılması ve işsizlik oranının alt seviyelere çekilmesi için uzun vadeli yapısal reformlara ihtiyaç var. Bu noktada insan kaynakları profesyonellerine çok iş düşüyor. 2025, dijital dönüşümün ve yapay zekanın daha hızlı yol alacağı bir yıl olacak. İnsan kaynakları yöneticilerinin de bu değişimi yakalamaları gerekiyor. Alışılmışın dışında trendler oluşturmak için İK zirvelerinin ve istihdam fuarlarının daha etkin olması şart. İnsan yönetimi alanında faaliyet gösteren profesyonel, girişimci ve akademisyenleri bir araya getiren bir platform olarak biz de tam olarak bu ihtiyaca hizmet ediyoruz.”

İnsan Kaynakları ve idari işler alanında çalışan profesyonellerin rehberi: HRup

HRup, kuruluş amacından yola çıkarak, beşeri sermayenin yönetilmesindeki tüm aşamalarda insan kaynakları ve idari işler profesyonellerinin en önemli yardımcılarından olacak. Yıl içerisinde alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek eğitimler, ik meslektaşlarının birbirleri ile tecrübe paylaşımı yapabilecekleri buluşmalar, sektörün ihtiyaçları ve gelişimi için çözüm önerileri hazırlanmasını hedefleyen ve profesyonelleri bir araya getiren zirveler ile insan kaynakları sektörünün rehberi olmaya hizmet ediyor.

“Gelecek dönemde de genç mezunların iş hayatına atılmasında önemli roller üstleneceğiz”

İnsan yönetimi ve çalışma alanında faaliyet gösteren tüm profesyonelleri, girişimcileri ve akademisyenleri bir araya getirerek; insan yönetimini geliştirmeyi, sosyalleşmeyi, Türkiye’deki çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve istihdamı artırmayı hedefleyen HRup Türkiye ve Erce Group Kurucusu Hakan Çil, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “İnsan kaynakları platformu olarak, istihdamı artırmayı hedefleyerek buna yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İK profesyonellerinin sosyal açıdan beslenmesini önemseyen ve sürdürülebilir işgücü verimliliğinin sağlanmasında normları belirleyen bir konum, yol haritamızın özünü oluşturuyor. Türkiye’deki çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve istihdamı artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda eğitim programları, zirveler, istihdam fuarları, sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok çalışma yürütüyoruz. Gelecek dönemde de genç mezunların iş hayatına atılmasında önemli roller üstleneceğimize inanıyoruz.”